Lotito sicuro: «Lazio in vendita? No, mai pensato. Resterà con me per sempre. Attualmante vale almeno 850 milioni. Vi risulta mi servono soldi?»

Lotito, presidente della Lazio, respinge l’ipotesi di vendita del club, ribadendo il suo impegno per il futuro della squadra e il progetto dello stadio Flaminio

Lunedì Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha avuto un incontro riservato con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per trattare il tema dello Stadio Flaminio. Sebbene l’incontro sia stato utile, il risultato è stato interlocutorio.

Dopo aver consultato l’Avvocatura, il sindaco ha dato il via libera alla possibilità di acquisire l’impianto attraverso il diritto di superficie, ma solo dopo aver ottenuto l’ok dalla Soprintendenza di Stato, che ha il diritto di prelazione su un bene vincolato come lo Stadio Flaminio. Un parere positivo da parte delle Belle Arti sarebbe cruciale per evitare impedimenti legali. Queste le sue parole ieri fuori da Palazzo Madama, riportare dal Messaggero:

LE DICHIARAZIONI DI LOTITO – «La società è in vendita? No. Mai pensato di vendere. Ma quale fondo arabo? La Lazio resta con me per sempre. In campionato ci stiamo difendendo nonostante tutte le avversità: infortuni, un macello. Sarri è un allenatore di qualità, una persona responsabile e seria».

SULLO SCUDETTO DELLA ROMA – «La Roma può vincere lo scudetto? Fa parte del gioco, ma il campionato è lungo. La telefonata con Lotti? Con lui ho un buon rapporto, ma non abbiamo mai parlato della Lazio, mi stava raccontando del problema della vendita dell’Empoli».

VALUTAZIONE DEL CLUB – «La Lazio ha 300 milioni di patrimonio immobiliare, 350 milioni di patrimonio giocatori e controlla una società che da ventidue anni esce con 15 milioni di liquidi. Insomma, ora vale addirittura 850 milioni», ha concluso Lotito, che ha poi ribadito: «Non ho chiesto niente a nessuno. Vi risulta che mi servono i soldi? A me non risulta e non ho bisogno di soci per lo stadio».

Con queste dichiarazioni, Lotito ha confermato la sua intenzione di mantenere il controllo della Lazio e di proseguire con il progetto stadio senza l’intervento di nuovi soci.