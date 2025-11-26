Lotito Gualtieri Lazio, incontro in segreto? Si parla ancora dello Stadio Flaminio. La rivelazione sulle intenzioni del presidente biancoceleste!

 Lotito Gualtieri Lazio, incontro segreto? La rivelazione
3 ore ago

Lotito
Dc Roma 06/10/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Claudio Lotito

Lotito Gualtieri Lazio, incontro in segreto tra i due: il presidente biancoceleste vuole acquistare lo stadio Flaminio. La rivelazione de Il Messaggero

Lunedì scorso, come riportato da Il Messaggero, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha incontrato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per discutere del futuro dello Stadio Flaminio. L’incontro, tenutosi in Campidoglio, è stato definito interlocutorio, ma importante per tracciare la strada verso una possibile acquisizione dell’impianto.

Durante il colloquio, Lotito ha avanzato la proposta di acquisire lo stadio attraverso il diritto di superficie, una soluzione che potrebbe essere considerata la “vera via” per ottenere la proprietà, più della proposta alternativa di un eventuale ingresso in borsa attraverso il Nasdaq.

Tuttavia, per portare avanti il progetto, sarà necessario ottenere prima il via libera dalla Soprintendenza di Stato, che per legge ha la possibilità di esercitare il diritto di prelazione in caso di cessione di un bene vincolato. La Lazio, quindi, dovrà attendere un parere favorevole dalle Belle Arti per proseguire con la sua richiesta. Un eventuale via libera sarebbe cruciale per il progetto del club, che vede nel Flaminio una possibile nuova casa.

