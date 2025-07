Lotito Lazio, Tommaso Paradiso non ci sta: «Solita conferenza stampa dove c'è uno bravo, capace, che non ha mai commesso errori, arrogante...»

Condividi via email

Lotito Lazio, Tommaso Paradiso: «Solita conferenza stampa dove c’è uno bravo, capace, che non ha mai commesso errori, arrogante…». Le parole

La conferenza stampa di Maurizio Sarri e Claudio Lotito ha catalizzato l’attenzione dei tifosi laziali e degli addetti ai lavori. Il ritorno del tecnico toscano sulla panchina biancoceleste, seppur già ventilato da settimane, ha preso contorni più emotivi durante l’evento, in cui si sono affrontati diversi temi: dalla strategia sul mercato alla visione tecnica, passando per il rapporto tra società e allenatore, spesso al centro di interpretazioni ambigue.

Al termine dell’incontro, la società ha voluto immortalare il momento con uno scatto pubblicato sui propri profili social. Nella foto appaiono sorridenti Sarri e Lotito, accompagnati dalla didascalia: “Bentornato a casa mister”. Un messaggio dal tono affettuoso e simbolico, volto a sancire una rinnovata fiducia tra l’allenatore e il club.

Ma non tutti hanno accolto il gesto con entusiasmo. Tra i commenti al post, quello che ha fatto più rumore è stato firmato da Tommaso Paradiso, noto cantautore romano e dichiarato tifoso laziale. Il suo intervento, dal tono sprezzante, ha preso di mira il presidente Lotito, lasciando trasparire un malcontento diffuso tra una parte della tifoseria.

Questo episodio dimostra ancora una volta quanto il mondo del calcio sia permeato da emozioni forti e come i social siano diventati uno spazio di confronto (e scontro) immediato. Il ritorno di Sarri alla Lazio è una mossa strategica e sentimentale, ma le dinamiche interne restano complesse e cariche di tensioni. Sarà il campo, come sempre, a parlare più di ogni commento.

PAROLE – «Solita conferenza stampa, l’ennesima, dove c’è uno bravo, capace, che non ha mai commesso errori, arrogante, onnipotente, superuomo, che te la racconta come vuole, senza contraddittorio e tutti gli altri sono coglioni. Non c’è luce alla fine del tunnel. Condannati così»