Lotito Lazio, il presidente tuona: «Continuo a ricevere minacce da parte di persone pericolose. Attacco senza precedenti»

Lotito Lazio, il presidente denuncia pressioni e minacce subite: «Vogliono costringermi a vendere il club biancoceleste»

Clima teso in casa Lazio, con il presidente Claudio Lotito che torna a parlare delle minacce ricevute nelle ultime settimane. In un’intervista rilasciata a Repubblica, il patron biancoceleste ha denunciato un vero e proprio accerchiamento, definendolo un «attacco senza precedenti» nei confronti suoi e della sua famiglia.

Il caso è legato a un’inchiesta in corso che vede coinvolto anche Alessandro Ceccarelli, influencer romano noto come “Sandro er Caciara”. Secondo quanto emerso, Ceccarelli sarebbe stato convocato in questura per chiarire la vicenda di 15 telefonate inoltrate dal cellulare di suo figlio al numero personale di Lotito. L’influencer avrebbe poi spiegato che si trattava di semplici scherzi telefonici, ma l’episodio è finito comunque sotto la lente degli inquirenti.

Il presidente della squadra di Serie A ha scelto di non commentare i singoli episodi legati all’indagine, ma ha voluto ribadire la gravità della situazione generale: «C’è un’inchiesta in corso e non entro nel merito delle situazioni specifiche. Continuo a ricevere minacce da parte di persone che minano la sicurezza mia e della mia famiglia. Vogliono costringermi a vendere la Lazio: sono sottoposto a un attacco senza precedenti».

Negli ultimi anni, Lotito è stato spesso al centro di polemiche e contestazioni, ma la durezza delle parole pronunciate lascia intendere che il livello di tensione sia cresciuto in maniera preoccupante. La vicenda non riguarda solo la sua figura istituzionale, ma tocca direttamente l’ambiente capitolino, in un momento in cui la squadra sta preparando l’inizio della nuova stagione e cerca di mantenere la concentrazione sul campo.

Per il club capitolino, la stabilità societaria rappresenta un elemento chiave per affrontare al meglio gli impegni futuri, sia in campionato che in ambito europeo. Le dichiarazioni di Lotito suonano dunque come un avvertimento, ma anche come un messaggio di resistenza: nonostante le pressioni, il patron sembra intenzionato a mantenere il controllo della società e a non cedere alle minacce.

Il prosieguo delle indagini e le eventuali conseguenze legali saranno determinanti per capire se questa vicenda avrà ripercussioni dirette sulla gestione della società e sul suo equilibrio interno.