Lotito eletto senatore, i festeggiamenti con la squadra e il messaggio del gruppo

Lotito eletto senatore: la Prima squadra, lo staff, mister Sarri e il Direttore Sportivo Tare lo hanno festeggiato

Non solo vittoria contro lo Spezia, in casa Lazio si festeggia anche l’elezione a senatore della Repubblica del presidente Lotito. La Prima Squadra, Tare, mister Sarri e tutto lo staff tecnico si sono intrattenuti nell’area hospitality dello Stadio Olimpico per brindare e festeggiare con il patron biancoceleste.

«Al nostro Presidente, che diventa Senatore della Repubblica, con onore e merito. La Tua Prima Squadra» il messaggio recapitato da Immobile e compagni al momento del taglio della torta.