Lokomotiv Mosca Lazio 0-3: Immobile trascinatore, biancocelesti qualificati

Alla RZD Arena, il match valido per la 5ª giornata del gruppo E dell’Europa League 2021/2022 tra Lokomotiv Mosca e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla “RZD Arena”, Lokomotiv Mosca e Lazio si affrontano nel match valido per la 5ª giornata del gruppo E dell’Europa League 2021-2022.

Sintesi Lokomotiv Mosca Lazio 0-3 MOVIOLA

1′ Inizia il match

3′ – Primo tiro – la prima conclusione della partita e della Lokomotiv, ci prova di testa Jedvaj su calcio d’angolo, fuori

11′- Prima conclusione della Lazio – sugli sviluppi di calcio d’angolo ci prova Acerbi, blocca Khudyakov

23′ Occasione Lazio – sugli sviluppi di calcio d’angolo Basic devia di testa ma salva sulla linea Rybus

28′ Sostituzione nella Lokomotiv – esce Nenakhov, sembra per scelta tattica

35′ Tante interruzioni – a causa di molti falli il gioco è spezzettato e i ritmi sono bassi

44′ Ci prova Felipe Anderson – tiro del brasiliano, centrale, nessun problema per Khudyakov

45′ +1 – Finisce il primo tempo

52′ Proteste della Lazio – i biancocelesti chiedono un rigore per un fallo di Silyanov

52′ Soares Dias richiamato al VAR

52′ CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO – Dias decide che il fallo c’è ed è punibile con il rigore

55′ GOL DELLA LAZIO – Immobile non sbaglia dal dischetto

61′ CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO – Barinov ferma in maniera irrogolare Immobile in area di rigore

62′ GOL DELLA LAZIO – palo gol, Immobile non cambia angolo e non sbaglia e firma la doppietta personale

68′ Occasione Lazio – Pedro in contropiede si presenta solo davanti a Khudyakov ma il suo tentativo di pallonetto finisce fuori

72′ Occasione Lazio- Acerbi in contropiede in un’azione fotocopia a quella di Pedro, anche lui sbaglia. Bravo Khudyakov a negargli il gol

84′ La Lazio prova a gestire il risultato con il possesso

86′ – GOL DELLA LAZIO – sugli sviluppi di calcio d’angolo Pedro dopo, un bel dribbling, calcia da fuori area e trova lo 0-3

90’+1- Occasione Lazio – Milinkovic Savic dalla distanza sfiora il poker ma la traversa gli nega il gol

90’+ 4 – Finisce il match

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Lokomotiv Mosca Lazio 0-3: risultato e tabellino

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Khudyakov; Nenakhov, Jedvaj, Murilo, Rybus; Maradishvili, Barinov, Beka Beka; Rybchinskii, Lisakovich, Kamano. A disp: Babkin, Borisenko, Chernyy, Khlynov, Pablo, Petrov, Savin, Silyanov, Smolov, Zinovich Allenatore: Gidsol.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Lazzari, Milinkovic Savic, Moretti, Moro, Muriqi, Pedro, Radu, Romero. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Soares Dias

AMMONITI: 1′ Kamano; 13′ Nenakhov; 20′ Zaccagni; 35′ Luis Alberto; 52′ Silyanov; 57′ Lucas Leiva; 61′ Barinov; 75′ Milinkovic Savic; 86′ Rybus;

MARCATORI: 55′ 62′ Immobile; 86′ Pedro;