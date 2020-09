LIVE FINALE: Frosinone 0 – 1 Lazio (63′ Correa) – Una buona Lazio espugna lo Stirpe, infortunio per Ramos

94′ Termina qui il match. Lazio batte Frosinone 1-0. Buone indicazioni da Kiyine e Akpa Akpro, Leiva e Correa tra i migliori, difesa quasi mai impegnata. Da valutare Luiz Felipe, infortunatosi ad inizio gara. Per uno stralcio di gara Inzaghi ha proposto le tre punte, in attesa di Muriqi. Jony continua ad essere provato da mezz’ala, Patric ad essere preferito a Bastos.

93′ Ultime battute della partita. Dopo il 4-1 subìto dalla Roma, i ragazzi di Nesta perdono anche con la Lazio.

92′ Occasione Frosinone. Armini in extremis salva e mette in angolo. Ultima chance della gara

91′ Acerbi stronca sul nascere l’azione del Frosinone, ancora una volta non lascia il campo neppure in amichevole il Leone biancoceleste

90′ Va Jony col mancino, pallone alto. Conclusione velleitaria

89′ Caicedo parte in velocità, Capuano lo stende e per poco non causa un calcio di rigore: punizione dal limite per la Lazio

88′ Fallo ingenuo di Bastos, che va sul pallone con troppa foga. Due più recupero al fischio finale

86′ Occasione Lazio! Jony si muove da mezz’ala e mette al centro un cross perfetto per Raul Moro che col destro telefona a Iacobucci

85′ Cambio Frosinone: fuori Tribuzzi, dentro Coccia

84′ Fuori Reina, dentro Marius Adamonis, terzo portiere della Lazio. Unico giocatore rimasto in panchina è Strakosha

82′ Escalante, gran numero e pallone in profondità per Raul Moro che spedisce alto, ma era in fuorigioco

78′ Lukaku ne fa fuori tre in accelerazione ma viene fermato sul più bello. Il belga è entrato bene in gara

77′ Occasione Lazio! Acerbi stacca su corner, Iacobucci non stilisticamente perfetto ma provvidenziale

76′ Occasionissima Lazio! Caicedo serve Jony, che serve Djavan Anderson. Tiro in porta a botta sicura, ma Iacobucci manda in angolo. Intanto fuori Kastanos e dentro Giordani nel Frosinone

75′ Cinque cambi per la Lazio. Jony, Armini, Djavan Anderson, Andre Anderson e Raul Moro. Queste le mosse di Inzaghi alla mezzora della ripresa. Finisce qui la partita di Immobile, Parolo, Correa, Lazzari e Patric

73′ Nesta richiama in panchina anche Beghetto e Brighenti, dentro Ghazoini e D’Elia, squadre molto stanche

70′ Correa per Lazzari, Caicedo la restituisce a Correa che non affonda e torna da Parolo. Ritmi che ora si sono abbassati

69′ Altro cambio nella Lazio. Viene dato in partenza in direzione Istanbul, ma entra allo Strirpe: fuori Radu, dentro Bastos.

67′ Pronto il centravanti Ardemagni nel Frosinone, esce Trotta. Nel frattempo Escalante smista palloni a centrocampo con grande intensità

66′ Correa parte più dietro di Immobile e Caicedo, prestazione finora davvero convincente per l’ex Siviglia

65′ Occasione Lazio! Caicedo si incunea in area di rigore e scarica per Parolo, missile che sfiora il palo del centrocampista di Gallarate

64′ Fuori Akpa Akpro e Kiyine, dentro Caicedo e Lukaku. Inzaghi cambia modulo e schiera le tre punte: Correa, Immobile, Caicedo

63′ LAZIO IN VANTAGGIO! GOL DI CORREA! Immobile per Correa, che questa volta non può veramente sbagliare e punisce Iacobucci. Si sblocca il match.

62′ Correa carica ancora il destro, ancora facile preda di Iacobucci. Sul ribaltamento di fronte Kastanos è anticipato da Patric che appoggia a Reina

61′ Escalante ha preso le redini della regia, Parolo e Akpa Akpro ancora mezze ali. Correa intanto prova da fuori e chiede la deviazione, non c’è angolo

60′ Non si sblocca il match, a breve girandola di cambi per la Lazio, si scalda praticamente tutta la panchina

58′ Ariaudo e Capuano nel Frosinone, forze fresche per Nesta

56′ Secondo cambio della Lazio dopo quello forzato. Esce Leiva, entra Escalante

55′ Akpa Akpro ferma una ripartenza del Frosinone con un fallo netto, e rischia il rosso

53′ Occasionissima Lazio! Immobile assistito da Lazzari, Iacobucci devia la sfera sul palo. Secondo legno per le aquile.

51′ Gran palla di Leiva per Correa che invece di mirare la porta tenta il servizio a Immobile, intercettato da Brighenti

50′ Primo tiro del Frosinone: Beghetto calcia, Reina para senza problemi e si sporca i guantoni per la prima volta

49′ Kiyine serve Parolo, che di testa non inquadra la porta e manda alto alla destra di Iacobucci

48′ Si scalda l’ex capitano dell’Eibar Gonzalo Escalante. Leiva il maggiore indiziato ad uscire: il brasiliano non ha ovviamente i novanta minuti nelle gambe. Inzaghi sollecita anche Jordan Lukaku, Caicedo e Djavan Anderson

Comincia la ripresa, nessun cambio per Lazio e Frosinone!

INTERVALLO – Difesa mai impegnata, andrà valutato Luiz Felipe uscito dopo soli cinque minuti. Bene Akpa Akpro, Leiva ristabilito, Correa ispirato, ma la sorpresa è Kiyine: qualità, rapidità, tiro e visione di gioco. Inzaghi può essere soddisfatto.

47′ Finisce qui il primo tempo, reti bianche al Benito Stirpe

46′ Altro traversone di Lazzari, altro corner. Kiyine cerca sempre Parolo, respinge la difesa del Frosinone. Riparte Beghetto, Akpa Akpro lo stende ed è il primo ammonito della gara

45′ Inzaghi urla alla squadra e chiede maggiore vivacità. Troppi errori della Lazio in fase di finalizzazione

44′ La Lazio rifiata, il Frosinone gestisce il pallone, mentre si aspetta solo il fischio del direttore di gara

43′ Immobile scambia con Correa che gli restituisce il pallone. Il bomber mette il pallone in rete, ma c’è fuorigioco dell’argentino

42′ Ripartenza Frosinone: Trotta fa respirare i suoi, ma Leiva interrompe la scorribanda

41′ Gli ospiti collezionano angoli, per adesso però non si è visto alcuno schema. In assenza di Luis Alberto, l’addetto alla battuta delle palle inattive è Kiyine

40′ Cross di Lazzari impreciso, spazza via Brighenti, ma la Lazio è in forcing offensivo

38′ Occasione Lazio! Correa a tu per tu col portiere, il Tucu prende lo specchio ma Iacobucci gli nega la gioia della rete

37′ Ennesimo recupero di Leiva, che appare in condizioni fisiche assolutamente brillanti in relazione alle aspettative

36′ Correa delizia sulla trequarti, Immobile ha corso molto ma non ha ancora avuto occasioni chiare.

33′ Altro fallo di Beghetto, l’arbitro Claudio Campobasso sta lasciando correre diversi interventi ruvidi.

32′ Tribuzzi e Salvi mettono in difficoltà la difesa della Lazio, il Frosinone è uscito dal guscio: provvidenziale intervento di Radu in area biancoceleste

31′ Parolo tutto solo al limite dell’area di rigore calcia altissimo disturbato da una zolla

30′ Alla mezz’ora difesa della Lazio mai impegnata. Lazio poco incisiva davanti, Frosinone piuttosto arrendevole che pensa più a contenere che a ripartire pericolosamente

29′ Correa spinge il diretto avversario, sciupata una potenziale occasione da rete e punizione Frosinone

28′ Sofian Kiyine sugli scudi: si accentra e prova il tiro a giro, Iacobucci in corner

26′ Solo Lazio in avanti: cross di Akpa Akpro, Iacobucci in presa ferrea

25′ Lazzari solito moto perpetuo sulla fascia destra. All’ex SPAL però manca l’ultimo passaggio, la cui misura è stata più volte sbagliata in questi minuti

24′ Sempre Correa a seminare il panico, passaggio filtrante per Immobile, ma un rimpallo su un difensore dei padroni di casa rende comoda la presa del portiere

20′ Correa in area di rigore, slalom gigante, Iacobucci respinge come può

18′ Clamorosa occasione della Lazio: giocata di lusso di Kiyine che se ne va sulla sinistra e mette al centro un ottimo cross per Lazzari, la cui conclusione si stampa sulla traversa.

17′ Frosinone tutto dietro la linea della palla, difficile per la Lazio trovare spazi in questo primo quarto d’ora

16′ Beghetto e Dionisi autori di tre falli non da amichevole: leggero nervosismo dei padroni di casa nei confronti di una Lazio che fa girare la sfera con autorità

14′ Correa di tacco per Immobile, pallone troppo lungo che viene bloccato da Iacobucci in presa bassa prima dell’arrivo di Immobile

12′ Akpa Akpro molto dinamico a centrocampo, inizio convincente per l’ex Salernitana

10′ Leiva scarica per Akpa Akpro, che con personalità scarica in porta un ottimo tiro, ma il gioco era fermo

8′ Non ce la fa Luiz Felipe, brutta botta per il difensore centrale che dopo tre minuti di medicazioni è costretto a lasciare il campo. Entra Patric.

5′ Bruttissimo fallo di Kastanos su Luiz Felipe, molto dolorante. Il calciatore ex Juventus in gara ufficiale avrebbe potuto essere pesantemente sanzionato.

3′ Subito calcio d’angolo per la Lazio, nulla di fatto

1′ Inizia il match

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Brighenti, Szyminski, Krajnc; Salvi, Tribuzzi, Vitale, Kastanos, Beghetto; Dionisi, Trotta. All. Nesta.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Akpa-Akpro, Kiyine; Correa, Immobile. All. Inzaghi.