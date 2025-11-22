Lista Lazio, ipotesi scambio sempre più vicino: Dele-Bashiru sostituirà Rovella! Lo spoiler della Lega Serie A sulla scelta biancoceleste?

Lista Lazio, ipotesi scambio sempre più vicino: indizi ufficiali dalla Lega Serie A! Dele-Bashiru verso l’inserimento al posto di Rovella

La Lazio si prepara a formalizzare un cambiamento atteso nelle ultime settimane: l’inserimento di Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano classe 2001 dotato di fisicità e inserimento, al posto di Nicolò Rovella, regista italiano che continua a convivere con problemi fisici che ne limitano l’utilizzo. La scelta, che rappresenta la seconda e ultima possibile sostituzione stagionale nella lista, sembra ormai definitiva.

Il segnale più chiaro è arrivato direttamente dalla Lega Serie A, che nelle ultime ore ha reso noti i nomi che compariranno sulle maglie dei giocatori in occasione della giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. L’iniziativa prevede che ogni calciatore indossi sulla schiena un nome femminile simbolico, legato alla campagna nazionale di sensibilizzazione.

Nell’elenco ufficiale pubblicato dalla Lega compare proprio Dele-Bashiru, che avrà la scritta «Nada» sulle spalle. Assente, invece, Rovella, segno evidente della decisione già presa sul fronte delle liste. Un’indicazione formale che anticipa l’atteso annuncio della società biancoceleste, che dovrà ora rendere pubblica la modifica attraverso i propri canali.

Il cambio, oltre che regolamentare, è anche tecnico: con Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, che nelle ultime settimane ha evidenziato la necessità di avere alternative più fresche e pronte in mezzo al campo, la scelta di puntare su Dele-Bashiru offre una soluzione dinamica e fisicamente importante. Il centrocampista nigeriano, arrivato in estate e finora rimasto fuori dalla lista, potrà ora rappresentare un’arma utile in un reparto che ha bisogno di maggiore profondità.

Si attende dunque la comunicazione ufficiale del club, ma tutti gli indizi confermano che la Lazio ha ormai definito la sua decisione.