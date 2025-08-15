Leoni al Liverpool è ufficiale: comunicato, prime parole e numero di maglia

Leoni al Liverpool è ufficiale: «Sono onorato». Il giovanissimo difensore italiano indosserà la 15 e stasera sarà spettatore ad Anfield

Il Liverpool ha ufficialmente completato l’acquisto del promettente difensore italiano Alessandro Leoni grazie a un affare da 35 milioni di euro. Il diciottenne si unisce ai campioni in carica della Premier League dopo aver superato con successo le visite mediche e aver firmato un contratto a lungo termine presso l’AXA Training Centre nella giornata di oggi.

Leoni arriva ad Anfield dopo una stagione rivelatrice nella massima serie italiana. Durante la sua unica annata con il Parma in Serie A nel 2024-25, si è imposto all’attenzione generale, collezionando 17 presenze e segnando anche un gol, dimostrando una maturità ben oltre la sua giovane età.

Visibilmente emozionato durante la sua prima intervista ufficiale, ha confidato ai canali ufficiali i suoi sentimenti per il trasferimento. «Sono molto felice di essere qui. È una sensazione davvero fantastica e sono onorato di essere qui», ha dichiarato il giovane talento. L’entusiasmo per l’approdo in uno dei club più prestigiosi al mondo era palpabile, specialmente nel descrivere la sua reazione iniziale all’interesse del Liverpool. «Sì, molta [emozione]. Sono così onorato. Ero felicissimo [dell’interesse del Liverpool]. Quando l’ho saputo ho detto: ‘Wow, è pazzesco’. Sono molto felice».

Nato a Roma, questo imponente difensore centrale di 193 cm ha avuto una rapida ascesa nel calcio professionistico. Il suo debutto è avvenuto con la maglia del Padova nel marzo 2023, appena tre mesi dopo aver compiuto 16 anni. Ha poi trascorso la seconda metà della stagione 2023-24 in prestito alla Sampdoria in Serie B, dove ha giocato dodici partite segnando una rete, prima che il Parma decidesse di acquistarlo a titolo definitivo la scorsa estate. Leoni ha anche rappresentato l’Italia a livello giovanile, con sette presenze all’attivo per la selezione Under 19.

Al Liverpool indosserà la maglia numero 15 e ha già le idee chiare sul suo futuro. «Voglio migliorare molto con i miei nuovi compagni in allenamento e poi in campo, in Premier League e in Champions League», ha aggiunto, dimostrando grande ambizione. Il suo percorso con i Reds inizierà simbolicamente questa sera. «Guarderò la partita [contro l’AFC Bournemouth ad Anfield stasera] allo stadio, vedrò la gara e dopo la partita inizierà un nuovo viaggio».