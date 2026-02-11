News
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 11 febbraio
Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 11 febbraio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport
La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto).
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola:
Gigot tra il recupero e la possibile cessione a fine stagione: tutte le novità
Samuel Gigot sta vivendo un lento recupero dopo l’infortunio alla caviglia e l’intervento che si è reso necessario. Gli scenari...
Convocati Lazio: scelta a sorpresa di Sarri! Ci sono Gila e Basic
Convocati Lazio per il Bologna: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Maurizio Sarri per la partita di Coppa...
Nuovo stadio Lazio, tutte le cifre aggiornate per l’ammodernamento del campo Flaminio
Nuovo stadio Lazio, cifre e dettagli sulle cifre che la società capitolina dovrà sborsare per costruirsi la nuova casa: le...