Le Aquile di Sarri torneranno a volare nel campionato 2025/2026?  - Lazio News 24

Il ritorno di Sarri dà tanta fiducia all’ambiente biancoceleste, con la Lazio che, alla luce del flop UEFA dello scorso anno, si ritrova a combattere soltanto in Coppa Italia e campionato, elemento che a lungo termine diventa un vantaggio.

Il calendario più agevole dovrebbe favorire le Aquile nelle quotazioni delle scommesse calcio soprattutto nel periodo gennaio – maggio, il frammento temporale più importante della stagione. La domanda che tutti si pongono è: le Aquile con Sarri torneranno a volare? Approfondiamo la questione anche attraverso l’analisi delle dirette concorrenti.

Napoli e Inter: due ossi duri favoriti alla vittoria finale

Sono almeno sei le squadre contro cui Sarri dovrà tenere duro e tentare di portare più punti possibili a casa. I primi 12 punti più difficili sono contro le due favorite, soprattutto il Napoli di Conte, che sta già dimostrando di voler arrivare sotto la bandiera a scacchi il prima possibile.

Con l’Inter potrebbe essere più facile, ma quella di Chivu è una vera e propria armata, che l’anno scorso ha dimostrato di essere al top sia con il reparto offensivo in Serie A, sia con la difesa in Champions, almeno durante il girone unico.

Juve e Roma: le sorprese underdog

Anche in questo caso, saranno 12 punti difficili da guadagnare, con il derby della Capitale che è la partita che vale una stagione. La Roma sta facendo bene ed è l’avversaria più temibile per le Aquile, che dovranno azzannare la Lupa, evitando di farsi mordere.

Il derby sarà lo scontro più duro, perché con Gasperini e Sarri non mancano le giocate esplosive, che provocano valanghe di gol.

Anche la Juventus non deve essere sottovalutata, è la terza favorita per la vittoria del campionato e presenta una rosa di qualità, con Tudor che ha preso a cuore la causa bianconera. Tuttavia, la Vecchia Signora è molto più abbordabile rispetto alle altre tre avversarie che abbiamo analizzato finora. Se queste sono le sorprese underdog, con buone possibilità di diventare favorite dopo qualche mese, le outsider, sono ancora più temibili.

Fiorentina e Bologna: le grandi outsider

Non tenendo conto di Atalanta, Torino e anche il Como, che comunque rappresentano delle sfidanti di tutto rispetto, ci sono Bologna e Fiorentina che rappresentano altri 12 punti non facili da prendere.

Pioli ha a disposizione un reparto offensivo già rodato e di qualità, Italiano al Bologna può contare sia sulla quantità che sulla qualità: morale della favola, tanti gol per Felsinei e Viola.

Le Aquile di Sarri possono tornare a volare alto, con la consapevolezza di tutte queste difficoltà, ma anche attraverso la giusta concentrazione per provare a vincere la Coppa Italia e fare il miglior risultato in campionato. Intanto, il conto alla rovescia per l’inizio della Serie A 2025/2026 è agli sgoccioli.