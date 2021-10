Lazzari: «Il gruppo è sempre stato unito, eccessivo parlare di crisi»

Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, al termine della gara dei biancocelesti contro la Fiorentina: le sue parole

GARA – «Oggi era difficile, la Fiorentina ha un organico importante e un allenatore bravo. Sta ottendendo grandi risultati, era una delle partite peggiori che ci potesse capitare, però siamo scesi con l’atteggiamento giusto, volevamo il risultato a tutti i costi. Ora per Bergamo dobbiamo recuperare le energie per fare una grande partita anche in trasferta, dove abbiamo alternanza di risultati».

SQUADRA – «Noi da difensori dobbiamo recepire il prima possibile tutti i concetti del mister, là davanti abbiamo attaccanti fortissimi».

GRUPPO – «Il gruppo è sempre stato compatto, normale decidere per il ritiro, lo abbiamo accettato senza problemi. Ci siamo guardati in faccia, cercando di capire gli errori. Ora andiamo avanti su questa strada».

CRISI – «Un parolone. Eravamo vicini alla Champions, il nostro obiettivo. Poi vedere partite come Bologna e Verona fa fare due domande, adesso cerchiamo di capire perchè e andiamo avanti».