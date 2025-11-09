 Lazzari a Dazn: «Clean sheet? Meriti del lavoro del mister»
Connect with us

Hanno Detto

Lazzari a Dazn nel pre partita di Inter Lazio: «Sicuramente il mister ha detto bene a parlare di folli. Clean sheet? Meriti del lavoro del mister, sappiamo questo»

Hanno Detto

Fabiani a Dazn prima di Inter Lazio: «Sarri è un fuoriclasse, la Lazio ha mostrato forza e carattere. Oggettivamente avvio di campionato difficile»

Hanno Detto

Chivu a DAZN nel pre partita di Inter Lazio: «La dimostrazione di forza si vede stasera. Gruppo maturo e che sa quello che vuole. Ecco come sta Acerbi»

Hanno Detto

Lazio, senti Giaccherini: «La squadra di Chivu non è ancora al massimo. I biancocelesti la possono mettere in difficoltà così»

Hanno Detto

Cesar parla di Inter Lazio: «Mi aspetto una bella partita, può succedere di tutto. Lazio? La squadra si muove bene, ha gioco, mentalità, è solida»

Hanno Detto

Lazzari a Dazn nel pre partita di Inter Lazio: «Sicuramente il mister ha detto bene a parlare di folli. Clean sheet? Meriti del lavoro del mister, sappiamo questo»

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Lazzari
As Roma 06/10/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Manuel Lazzari

Lazzari a Dazn nel pre partita di Inter Lazio: le parole del difensore biancoceleste prima del match dell’undicesima giornata

Le luci di San Siro si accendono per il big match tra Inter e Lazio, una sfida che promette spettacolo e intensità. Nel prepartita, ai microfoni di DAZN, ha parlato Manuel Lazzari, terzino biancoceleste classe 1993, commentando le parole di Maurizio Sarri e l’approccio della squadra a una delle gare più difficili della stagione.

SULLA PARTITA – «Sicuramente il mister ha detto bene a parlare di folli, sappiamo della forza dell’Inter, una delle migliori in Europa. La partita è complicata ma siamo venuti qui per giocarcela sperando di partire forti».

SULLA SOLIDITÀ DIFENSIVA – «Clean sheet? Questo è tutto lavoro del mister, sappiamo quanto ci tenga, essere al sesto in dieci partite è importante, ci lavoriamo tutte le settimane con la linea».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.