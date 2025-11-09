Lazzari a Dazn nel pre partita di Inter Lazio: «Sicuramente il mister ha detto bene a parlare di folli. Clean sheet? Meriti del lavoro del mister, sappiamo questo»

Lazzari a Dazn nel pre partita di Inter Lazio: le parole del difensore biancoceleste prima del match dell’undicesima giornata

Le luci di San Siro si accendono per il big match tra Inter e Lazio, una sfida che promette spettacolo e intensità. Nel prepartita, ai microfoni di DAZN, ha parlato Manuel Lazzari, terzino biancoceleste classe 1993, commentando le parole di Maurizio Sarri e l’approccio della squadra a una delle gare più difficili della stagione.

SULLA PARTITA – «Sicuramente il mister ha detto bene a parlare di folli, sappiamo della forza dell’Inter, una delle migliori in Europa. La partita è complicata ma siamo venuti qui per giocarcela sperando di partire forti».

SULLA SOLIDITÀ DIFENSIVA – «Clean sheet? Questo è tutto lavoro del mister, sappiamo quanto ci tenga, essere al sesto in dieci partite è importante, ci lavoriamo tutte le settimane con la linea».