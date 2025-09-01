Lazio, quel giocatore entra nella storia del club: gol, record e un legame speciale con l’Hellas Verona

Lazio, quel giocatore entra nella storia del club biancoceleste: gol, record e un legame speciale con l’Hellas Verona. Di chi si tratta

La serata di ieri all’Olimpico resterà impressa nella memoria dei tifosi biancocelesti e, soprattutto, di Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe 1995 e capitano della Lazio. Con una prestazione di grande carattere, il numero 20 ha ritrovato il gol davanti al pubblico di casa dopo diversi mesi di digiuno, confermando ancora una volta il suo ruolo di “bestia nera” per l’Hellas Verona, la squadra in cui è cresciuto calcisticamente e con cui ha esordito in Serie A.

Il match contro i gialloblù ha avuto un sapore speciale per Zaccagni: la rete segnata è stata infatti la quarta in carriera contro la sua ex squadra, un bottino che lo rende uno degli avversari più temuti dai veronesi. Ma non è tutto. Come riportato dal Corriere della Sera, quel gol ha permesso al capitano laziale di raggiungere quota 33 reti complessive con la maglia della Lazio, un traguardo che lo proietta ufficialmente nella top 50 dei migliori marcatori di sempre del club.

Con questo risultato, Zaccagni ha agganciato due nomi illustri della storia biancoceleste: Felipe Caicedo, attaccante ecuadoriano ricordato per i gol decisivi nei minuti di recupero, e Sinisa Mihajlovic, leggendario difensore serbo noto per le sue punizioni letali.

Arrivato alla Lazio nell’estate 2021, Zaccagni si è imposto come uno dei punti fermi della squadra grazie alla sua tecnica, alla capacità di saltare l’uomo e alla freddezza sotto porta. La fascia di capitano, ereditata in questa stagione, ha ulteriormente rafforzato il suo legame con i tifosi e con la città.

Il gol contro l’Hellas non è solo un episodio statistico, ma un segnale importante in vista dei prossimi impegni stagionali. La Lazio, guidata in panchina da Maurizio Sarri, allenatore toscano alla sua seconda esperienza sulla panchina biancoceleste, punta a consolidare la propria posizione in campionato.

Per Zaccagni, invece, l’obiettivo è continuare a scrivere pagine di storia con la maglia della Lazio, scalando ulteriormente la classifica dei bomber e confermandosi come uno dei leader tecnici ed emotivi della squadra.