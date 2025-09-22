Lazio, anche Zaccagni è acciaccato dopo il derby: le sue condizioni. Situazione di totale emergenza per la squadra di Sarri

Piove sul bagnato in casa Lazio. Il giorno dopo il derby, il bilancio è di quelli che fanno tremare i polsi, non solo per una classifica che dopo quattro giornate recita una sola vittoria e tre sconfitte, ma soprattutto per l’impressionante bollettino medico che emerge da Formello. La trasferta di lunedì prossimo a Genova contro il Genoa si preannuncia come una delle più complicate della stagione, con Maurizio Sarri costretto a fare i conti con un’emergenza senza precedenti.

Il reparto più colpito è il cuore del gioco, il centrocampo, che è stato letteralmente azzerato. Le espulsioni rimediate nel finale infuocato contro la Roma costeranno la squalifica a Mohamed Belahyane e Mattéo Guendouzi. Come se non bastasse, sempre durante la stracittadina, sono stati costretti ad alzare bandiera bianca per infortunio sia Fisayo Dele-Bashiru sia Nicolò Rovella, le cui condizioni preoccupano e verranno valutate nei prossimi giorni.

A questa già sportivamente drammatica situazione si aggiunge la condizione precaria del capitano, Mattia Zaccagni. L’attaccante non è al meglio della forma e ha lasciato l’Olimpico accusando un fastidioso attacco di sciatalgia. Un dolore evidente, tanto che è stato visto zoppicare vistosamente verso la sua auto dopo la conferenza stampa. La sua presenza per la sfida del Ferraris, tuttavia, non sembra essere in dubbio. Il numero 10 sfrutterà i due giorni di riposo concessi da Sarri alla squadra per recuperare energie e smaltire il dolore.

Sarri si ritrova dunque con una squadra da reinventare. I due giorni di stop serviranno a ricaricare le pile fisiche e mentali, ma da mercoledì a Formello inizierà un vero e proprio laboratorio tattico per trovare soluzioni a una crisi di uomini che rischia di compromettere seriamente il cammino della Lazio.