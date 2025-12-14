Hanno Detto
Lazio Women, Piemonte festeggia gol e vittoria contro il Parma: «Faccio fatica a restare lucida, ma siamo state brave. È stato difficile, ma siamo riuscite. Campionato aperto»
Lazio Women, Piemonte festeggia gol e vittoria contro il Parma: le parole dell’attaccante biancoceleste al termine del match della nona giornata di Serie A
Altro successo pesante per la Lazio Women, che nella nona giornata di Serie A, centra la seconda vittoria consecutiva mostrando carattere, compattezza e una forte identità di squadra contro il Parma, nel match vinto 1-0 dalla squadra di Grassadonia, oggi squalificato e sostitutito da Piscopo.
Le biancocelesti conquistano i tre punti nonostante una lunga inferiorità numerica, durata oltre un’ora per l’espulsione di Simonetti, e lo fanno ancora una volta nel segno di Martina Piemonte, attaccante e riferimento offensivo della formazione capitolina.
Un gol che ricorda, per spirito e peso specifico, quello realizzato in settimana dalla Prima squadra maschile, a conferma di una mentalità comune che attraversa tutto il mondo Lazio.
Intervenuta ai microfoni dei canali ufficiali del club, Piemonte ha raccontato le emozioni del post partita, sottolineando la forza mentale del gruppo e la capacità di restare lucide anche nei momenti più complicati.
GESTIONE DELLA DIFFICOLTÀ – «Faccio fatica a restare lucida, ma siamo state brave anche a restare calme. È stato difficile, ma siamo riuscite».
CLASSIFICA E PROSPETTIVE – «Era importante, ora abbiamo 15 punti, il campionato è aperto e siamo tutte lì. Abbiamo perso 6 punti per strada, ma conta quello che abbiamo ottenuto finora, ci dà morale per ripartire ancora più forte a gennaio».
RESPONSABILITÀ E CRESCITA PERSONALE – «Abbiamo lavorato tanto, il mister ci ha fatto lavorare tanto e bene. La responsabilità l’abbiamo tutte, io da attaccante devo segnare. L’anno scorso mi mettevo pressione da sola, ora sono tranquilla grazie al supporto di tutte».
News
Lazio, lutto in casa biancoceleste: è morto uno dei protagonisti dello Scudetto 2000. Contro la Cremonese possibile il ricordo di una figura importante per il club
Lazio, lutto improvviso per il club biancoceleste. Lo storico massaggiatore Doriano Ruggiero si è spento in questa domenica. Chi era...
Genoa Inter, successo importante dei nerazzurri del match delle 18 di Serie A. Il resoconto della sfida giocata in Liguria
Genoa Inter, i nerazzurri portano a casa una vittoria fondamentale in chiave campionato e si portano al primo posto in...
Lazio Cremonese, è già tempo di sedicesima giornata per i biancocelesti! Sarri ritrova Nicola, sarà l’undicesimo scontro diretto tra i due: ecco come sono andati i precedenti
Lazio Cremonese, nella sedicesima giornata Sarri ritrova Nicola: sarà l’undicesimo scontro diretto tra i due! Ecco come sono andati i...
video
Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO
Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...