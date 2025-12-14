Lazio Women Parma, Serie A: basta Piemonte alle biancocelesti! In dieci contro undici le ragazze di Grassadonia replicano la squadra di Sarri e portano a casa i 3 punti

Lazio Women Parma, Serie A: basta Piemonte alle biancocelesti! In dieci contro undici le ragazze di Grassadonia portano a casa i 3 punti

A meno di 24 ore dal successo in nove contro dieci della Lazio in casa del Parma in Serie A, la Lazio Women chiude il 2025 con una vittoria di misura ma di grande valore contro il Parma, superato 1-0 allo stadio Mirko Fersini al termine di una gara combattuta e ricca di episodi. Le biancocelesti, guidate in panchina da Procopio al posto dello squalificato Grassadonia, conquistano tre punti fondamentali nonostante una lunga inferiorità numerica.

L’avvio è tutto di marca laziale, con le Aquilotte subito padrone del gioco. Al 22’ il Parma protesta chiedendo l’intervento del FVS per un possibile calcio di rigore, ma il direttore di gara decide di non concederlo. Poco dopo arriva l’episodio che cambia l’inerzia della partita: Simonetti viene espulsa per un intervento duro su Benedetti, decisione confermata dopo la revisione al monitor tra le proteste della panchina biancoceleste.

In superiorità numerica, le Ducali provano a spingere e al 38’ vanno vicinissime al vantaggio, ma Oliviero, esterno della Lazio protagonista anche in fase difensiva, salva tutto con un intervento provvidenziale sulla linea. A inizio ripresa il Parma trova anche il gol, annullato però per un fallo di Pinther su Durante, portiere delle biancocelesti.

Nel momento migliore delle ospiti, la Lazio colpisce. Al 65’, ancora Oliviero pennella un traversone perfetto e Martina Piemonte, centravanti e leader offensiva delle Aquilotte, firma l’1-0 con un colpo di petto che vale la vittoria. Per Piemonte è il settimo gol stagionale, che le consente di raggiungere Wullaert in testa alla classifica marcatrici della Serie A Femminile.

Nel finale il Parma ha l’occasione per pareggiare, ma Distefano spreca tutto davanti alla porta. Al triplice fischio può festeggiare la Lazio Women, che sale a 15 punti agganciando Inter e Como. Quarto ko stagionale invece per il Parma, fermo a quota 7, terzultimo davanti a Genoa e Ternana.