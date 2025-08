Lazio Women, parla Goldoni: «Italia? É stato un viaggio stupendo. Ora si torna a Formello...»

Lazio Women, le parole di Elenora Goldoni: «Italia? É stato un viaggio stupendo. Ora si torna a Formello…». Le dichiarazioni

Dopo aver rappresentato l’Italia a Euro 2025, l’attaccante della Lazio Women Eleonora Goldoni ha finalmente trovato il tempo per riflettere e condividere le emozioni vissute durante il torneo disputato in Svizzera. La calciatrice classe 1994, originaria di Finale Emilia e attualmente in forza al Sassuolo Femminile, è stata tra le protagoniste della spedizione azzurra, distinguendosi per grinta, dedizione e spirito di squadra.

Un’avventura indimenticabile in terra elvetica

La Nazionale Italiana Femminile, guidata dal CT Andrea Soncin ha affrontato con determinazione una competizione che ha visto il calcio femminile europeo raggiungere nuovi livelli di visibilità e competitività. Goldoni, che ha già collezionato diverse presenze in maglia azzurra, ha vissuto Euro 2025 come un momento di crescita personale e professionale.

PAROLE – «Ho pensato tante volte a cosa scrivere finito questo Europeo. Ho iniziato, cancellato, riscritto ed eliminato. Era come se non riuscissi a trovare le parole giuste per descrivere tutto ciò che è stato”.

Sai che c’è? C’è che alla fine tutto questo ha un motivo che oggi non capiamo ma un giorno comprenderemo. Non abbiamo alzato una coppa o salito il primo gradino del podio, ma compiuto insieme quella che doveva essere la nostra missione a questi Europei: accendere una luce sul nostro mondo, far innamorare le persone, tornare con la consapevolezza che L’Italia vale, le donne sono capaci e che ogni bimba li fuori che ama rincorrere quel pallone può veramente pensare: “un giorno sarò lì anch’io e che bello sarà.

É stato un viaggio stupendo. Mi sento riconoscente per tutto ciò che è stato e che ho imparato da ciascuna delle mie compagne. Grazie di vero cuore a te, Dio, che ancora una volta sei riuscito a stupirmi e farti sentire forte e chiaro. Ora si torna a Formello …o meglio…la nostra Formentello».