Lazio Women, girone di Serie A Women’s Cup chiuso in bellezza col Parma. E c’è un dato impressionante per la squadra allenata da Grassadonia

Sul terreno di gioco del Mirko Fersini, la Lazio Women prosegue la sua marcia inarrestabile, inanellando il terzo successo consecutivo nel torneo e consolidando un momento di forma straordinario. Alle biancocelesti di mister Grassadonia è bastato un primo tempo di altissimo livello per chiudere la pratica e archiviare la fase a gironi con il massimo punteggio, dimostrando ancora una volta tutta la loro superiorità tecnica e tattica.

La partita si sblocca al 17′, grazie a una prodezza balistica di Flaminia Simonetti. La centrocampista si incarica di una punizione dal limite e disegna una traiettoria perfetta, un vero e proprio capolavoro che non lascia scampo al portiere avversario e porta in vantaggio la Lazio. Il raddoppio non tarda ad arrivare e porta la firma di Martina Piemonte, sempre più leader offensiva della squadra. L’attaccante, in stato di grazia, lascia partire un bolide di sinistro potentissimo e preciso, che si insacca direttamente all’incrocio dei pali, strappando gli applausi del pubblico presente. Il tris arriva a tempo praticamente scaduto, a coronamento di una prima frazione dominata: su una conclusione della scatenata Piemonte, il portiere gialloblù Copetti compie una grande parata, ma sulla ribattuta si avventa Arianna Oliviero, che da due passi non può sbagliare e firma il 3-0.

Nonostante il passivo pesante, va dato merito alla squadra ospite di non aver mai rinunciato a giocare, dimostrandosi propositiva e cercando la via del gol in più occasioni, venendo però fermata dagli ottimi interventi del portiere biancoceleste Durante. Il meritato gol della bandiera per le ospiti arriva all’84’, quando Cox è abile a deviare in rete di testa, sfruttando un’uscita non perfetta della subentrata Karresmaa.

Con questa vittoria, la Lazio chiude il Girone A al primo posto e con un ruolino di marcia impeccabile: tre vittorie su tre, 9 punti, 6 gol fatti e solo 2 subiti. Ma c’è di più: questo successo permette alle biancocelesti di diventare la squadra di Serie A Women che ha ottenuto più vittorie nel 2025 considerando tutte le competizioni (14 su 18 incontri). Archiviata la fase a gironi, la testa è già rivolta alle semifinali del torneo.

LAZIO-PARMA 3-1

Marcatrici: 16` Simonetti (L), 37` Piemonte (L), 45` Oliviero (L), 84` Cox (P)

LAZIO (3-5-2): Durante (77` Karresmaa); Baltrip-Reyes (71` Cafferata), Connolly, Mesjasz; Oliviero, Simonetti (72` Castiello), Benoit, Le Bihan, Ashwort-Clifford (77` Monnecchi); Visentin, Piemonte (63` Martin).

A disp.: Vernis, D`Auria.

All.: Gianluca Grassadonia

PARMA (3-5-1-1): Copetti; Masu, Bou Salas (46` Cox), Ambrosi; Bertucci, Pondini, Uffren (62` Cissoko), Esteve (62` Benedetti), Dominguez; Kajzba (68` Distefano); Kajan (79` Zamanian).

A disp.: Fabiano, Ceasar, Rabot, Lonati, Gueguen, Dal Cortivo.

All.: Giovanni Valenti

Arbitro: Andrea Palmieri (sez. Brindisi)

Assistenti: Massimiliano Cirillo – Angelo Di Curzio

IV Ufficiale: Mario Leone

NOTE. Ammonita: 51` Masu (P).

Recupero: 2` pt, 5` st

Serie A Women`s Cup | 3ª giornata

Sabato 13 settembre 2025, ore 12:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)