Lazio Women, altra squalifica per Grassadonia. Terza sanzione di fila per l’allenatore, ma questa volta il motivo è assurdo!

Il clima attorno alla Lazio Women continua a essere agitato. Dopo il caso dell’acqua fredda negli spogliatoi di Formello e l’episodio dell’intrusione non autorizzata, ora è il rapporto con la classe arbitrale a finire nuovamente sotto i riflettori. A far discutere è soprattutto l’ennesima squalifica inflitta a Gianluca Grassadonia, arrivata per la terza partita consecutiva.

La prima sanzione, maturata dopo il derby contro la Roma, era stata corretta e prevista dal regolamento: Grassadonia era stato espulso per aver cercato di raggiungere l’allenatore in seconda avversario e aveva salutato il campo con un turno di stop. Le complicazioni sono però esplose nelle settimane successive.

Contro l’Inter, il tecnico — già squalificato — aveva assistito alla partita dalla tribuna. Tuttavia, secondo il Giudice Sportivo, si sarebbe posizionato sulla terrazza della tribuna d’onore, quasi al centro delle due panchine, impartendo istruzioni alle sue calciatrici per quasi tutta la gara. Per questo è arrivata una seconda squalifica, con l’accusa di aver violato l’articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva.

La situazione si è aggravata dopo il match con il Sassuolo, quando Grassadonia è stato nuovamente punito — questa volta con una squalifica e una multa da 3000 euro — per essersi seduto sugli spalti durante la gara, continuando a comunicare con il vice Procopio. Il Giudice Sportivo ha sottolineato come il tecnico si sia poi spinto persino nella zona dietro le panchine, reiterando il comportamento non consentito.

Una vicenda che appare atipica rispetto a ciò che accade nel calcio professionistico maschile, dove gli allenatori squalificati riescono di frequente a comunicare con lo staff tecnico senza incorrere in ulteriori sanzioni. Il caso Grassadonia, invece, sembra aver inasprito il rapporto tra la Lazio Women e gli organi arbitrali, rendendo evidente una tensione che rischia di prolungarsi oltre misura.

