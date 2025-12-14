Parma Lazio, che impresa al Tardini! Tra i protagonisti c’è Sarri: ecco i voti per il tecnico biancoceleste

News
Parma Lazio, vittoria da eroi al Tardini! Tra i protagonisti Maurizio Sarri: ecco le valutazioni per il tecnico dai giornali
La Lazio firma un’impresa al Tardini, imponendosi sul Parma nonostante la doppia inferiorità numerica. A decidere la sfida è il gol di Tijjani Noslin, che regala ai biancocelesti tre punti pesantissimi e un successo dal sapore epico.
La squadra di Maurizio Sarri chiude la partita con un insolito 4-3-1, dimostrando grande compattezza e spirito di sacrificio. Una prova di carattere che ha permesso di difendere il vantaggio fino al fischio finale, trasformando la gara in un vero capolavoro tattico.
Il merito va soprattutto al lavoro di Sarri, capace di motivare e guidare i suoi uomini in una situazione estremamente difficile. Non a caso, i quotidiani hanno celebrato la vittoria della Lazio come un risultato straordinario, esaltando la gestione del tecnico e la determinazione della squadra.
LA GAZZETTA DELLO SPORT – All. Sarri 7;
CORRIERE DELLO SPORT – All. Sarri 8;
