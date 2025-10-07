 Lazio Women Juventus: al via la vendita dei biglietti per la sfida di Serie A Femminile
Lazio Women Juventus: al via la vendita dei biglietti per la sfida di Serie A Femminile

Serie A femminile, Lazio Women Genoa: orario, diretta TV e streaming del match

Grassadonia: «Non era facile superare il derby, Lazio Women inferiore a nessuno. Questa deve essere la stagione...»

Como Lazio Women, le formazioni ufficiali per la sfida di Serie A Women

Lazio Women, Goldoni leader: «Non siamo quelle del derby. Spero di raggiungervi il prima possibile»

Lazio Women Juventus: al via la vendita dei biglietti per la sfida di Serie A Femminile

2 ore ago

Piemonte Lazio Women
Piemonte Lazio Women

Lazio Women Juventus, partita di cartello: aperta la vendita dei biglietti per il pubblico biancoceleste e ospite

La S.S. Lazio ha ufficializzato l’apertura della vendita dei biglietti per la gara di Serie A Women Athora Lazio Women–Juventus, in programma domenica 19 ottobre alle ore 15:30 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello. Si tratta di un appuntamento di grande prestigio per il calcio femminile italiano, che vedrà opposte due realtà in forte crescita.

Modalità di acquisto e prezzi dei biglietti

I tagliandi sono disponibili attraverso due canali:

  • Online sul circuito Vivaticket
  • Presso i punti vendita autorizzati Vivaticket

I prezzi sono accessibili e pensati per favorire la partecipazione delle famiglie:

  • Tribuna e settore ospiti: €10
  • Tribuna Under 16: €3

L’accesso allo stadio sarà consentito a partire dalle ore 14:00, nel rispetto della capienza dell’impianto.

La società biancoceleste invita i propri sostenitori a partecipare numerosi per sostenere la squadra in una sfida che si preannuncia intensa ed equilibrata. Il calore del pubblico potrà essere un fattore determinante per le ragazze della Lazio, chiamate a confrontarsi con una delle formazioni più forti del campionato.

