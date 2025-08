Lazio Women, Oliviero: «Un messaggio? Indossiamo questa maglia con orgoglio ogni giorno. Con la Lazio, per la Lazio e per i tifosi». Le sue parole

Rientrata a Formello dopo l’esperienza con la Nazionale italiana a Euro 2025, Elisabetta Oliviero — difensore centrale della Lazio Women e punto di riferimento della retroguardia biancoceleste — ha condiviso le sue sensazioni ai microfoni ufficiali del club. Protagonista della spedizione azzurra, Oliviero ha raccontato con entusiasmo le emozioni vissute durante il torneo continentale, sottolineando l’orgoglio di aver rappresentato l’Italia in una competizione così prestigiosa e l’importanza di portare quell’esperienza al servizio della squadra in vista della nuova stagione.

PAROLE – «Si era creata una magia speciale tra di noi che si rifletteva in campo. I tifosi della Lazio? Siamo state seguite, molto fortunate. Qualcuno ci ha seguito allo stadio altri fuori dall’albergo, bello sentire club e tifosi presenti. Gol? Non ricordo cosa sia successo, ho sentito un abbraccio e poi avevo voglia di festeggiare con le mie compagne. Un momento indimenticabile in una partita importante, me lo porterò dietro per sempre».

ALLENATORE LAZIO E CT AZZURRO – «Come tutti quelli che hanno allenato gli uomini, quando approcciano al femminile sono titubanti. Poi vengono travolti dall’entusiasmo e dalla voglia di lavorare che abbiamo, così si alza il livello e si può arrivare a un grande traguardo. Sono uomini che hanno capito con empatia le nostre sfaccettature sia come giocatrici sia come donne. Se si somigliano? Per alcune cose sì, gli piace giocare a calcio e improntano la loro visione sulle giocate e sul non buttare via il pallone»

TIFOSI – «Un messaggio? Indossiamo questa maglia con orgoglio ogni giorno. Con la Lazio, per la Lazio e per i tifosi. Speriamo che questo messaggio sia passato dal campo, il dodicesimo uomo serve»