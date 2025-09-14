Lazio Women, Grassadonia: «Obiettivo Europa? Rispondo così». Le dichiarazioni del tecnico biancoceleste dopo la vittoria col Parma

Al termine della sfida vinta contro il Parma, che è valsa la qualificazione al turno successivo, il tecnico della Lazio Women, Mister Grassadonia, ha analizzato con lucidità la prestazione della sua squadra ai microfoni dei giornalisti presenti. Pur soddisfatto per il risultato, l’allenatore ha subito sottolineato come il percorso di crescita sia ancora lungo, elogiando però l’atteggiamento del gruppo.

«Anche oggi le ragazze sono state brave. Siamo in una fase di lavori in corso, i risultati ci sorridono e dobbiamo continuare così. Possiamo fare meglio, oggi è stato importante far giocare le nuove per capire il loro grado di inserimento. Sono state brave per questo passaggio del turno e ci andiamo a giocare quest’altro bel percorso».

Nonostante le vittorie, l’allenatore non smette di cercare la perfezione e individua ampi margini di miglioramento, ripercorrendo le ultime tappe della squadra.

«Su cosa dobbiamo ancora migliorare? Tanti gli aspetti su cui dobbiamo lavorare, abbiamo iniziato questo percorso col Napoli in cui non c’è stata prestazione ma sicuramente determinazione e carattere. Poi c’è stata la Juve e le ragazze sono state brave a crederci, ma potevamo fare meglio. Oggi anche l’abbiamo messa sui canali giusti, ma potevamo fare meglio».

Il tecnico ha poi allargato l’analisi alla crescita del gruppo a partire dalla scorsa stagione, evidenziando la sfida legata all’inserimento delle nuove arrivate, specialmente dall’estero.

«La seconda parte della stagione scorsa le ragazze sono state protagoniste. È un segnale, la squadra è cresciuta tanto e le risposte sono arrivate. Ci sono nuove giocatrici che vanno inserite in un contesto che è molto difficile, hanno una metodologia diversa all’estero. Siamo all’inizio di questo percorso, ma io e il mio staff abbiamo la fortuna di lavorare con delle ragazze che si mettono sempre a disposizione».

Con i risultati positivi, le aspettative inevitabilmente si alzano. Grassadonia ne è consapevole e predica la via del lavoro come unico strumento per continuare a sognare in grande.

«Adesso abbiamo i riflettori addosso, ma è un campionato in cui l’asticella si è alzata per tutte. Toccherà a noi migliorare sempre di più, cercando di far capire alle ragazze che nulla è impossibile. Attraverso il lavoro e la condizione possono arrivare i risultati, sognare è bello ma bisogna lavorare. Abbiamo tutti grande desiderio di portare avanti una stagione importante».

La sua filosofia è chiara e si basa sulla concretezza e sulla dedizione, qualità che riconosce pienamente nel suo gruppo.

«Nella vita bisogna fare i fatti, le parole se le porta via il vento. C’è tanta ambizione e si fa tanto lavoro, quando si hanno giocatrici così predisposte al sacrificio parti da una base importante».

Infine, a chi gli chiede di obiettivi a lungo termine come l’Europa, il mister risponde con pragmatismo, mantenendo il focus sul presente.

«L’Europa? Sono abituato a lavorare giorno dopo giorno e a fissare gli obiettivi settimanali. Siamo una squadra che ha voglia di fare le cose fatte per bene, queste ragazze sono professioniste vere che si spendono tanto per la Lazio. Rispetto allo scorso anno abbiamo aggiunto delle giocatrici che ci possono tornare utili».