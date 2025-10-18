Lazio Women, Grassadonia verso la Juventus: «Situazione difficile per gli infortuni, dobbiamo ancora crescere». Le parole del tecnico biancoceleste

Alla vigilia del big match contro la Juventus, il tecnico della Lazio Women, Gianluca Grassadonia, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club. L’allenatore ha analizzato il momento della squadra e presentato la sfida imminente, partendo da un’autocritica sull’ultima prestazione.

Questa l’analisi di Grassadonia: «Col Genoa a livello di prestazione si è tornati indietro, l’abbiamo analizzata e ce ne dispiace. Ci siamo resi conto, riguardando la partita, che potevamo fare molto di più. È stato un secondo tempo brutto e però siamo un “lavori in corso” e quindi è normale. Ci sono giocatrici nuove, alcune che devono crescere ancora molto però questa squadra sta dimostrando maturità, malizia che lo scorso anno non aveva, ma da un punto di vista tecnico e tattico dobbiamo crescere tanto».

JUVENTUS – «È una gara difficile, la Juve ha tante soluzioni e non sappiamo come verrà ad affrontarci. Noi la stiamo preparando come sempre bene, perché le ragazze sono di una disponibilità unica. È una partita importante, di cartello e dobbiamo cercare di fare il massimo per ottenere il massimo. Mi aspetto una Juve arrabbiata, vederla lì con 1 punto è un fatto abbastanza strano e quindi verrà una Juve che vorrà fare risultato pieno. Ancor di più dobbiamo alzare l’attenzione sapendo che se dovessimo vincere la metteremo a debita distanza, anche se è vero che siamo solo all’inizio. Dobbiamo essere ancor più concentrate e cattive».

INFORTUNI – «È un momento veramente difficile, è difficile allenarsi con 13/14 unità perché non riesci a strutturare la settimana come vorresti. C’è la grande disponibilità delle ragazze del settore giovanile che vengono, ma è chiaro che hanno un’intensità diversa. Una qualità diversa. Il gruppo storico di questa Lazio è maturo, lavora veramente bene e nelle difficoltà dobbiamo cercare di crescere ancora».

CAMPIONATO – «Siamo appena all’inizio di questo campionato è chiaro che da un punto di vista mentale, se dovessimo centrarla sarebbe una grande iniezione di fiducia. La Juve resta sempre la Juve, ci sarà tutto il tempo di recuperare. È un campionato livellato verso l’alto, dobbiamo crescere da un punto di vista delle scelte e della personalità che è qualcosa che manca. Rispetto all’anno scorso siamo avanti dal punto di vista della mentalità, ma indietro da quello tecnico».

SOSTA – «È importante per rimetter dentro qualche calciatrice, ma allo stesso tempo dobbiamo concentrarci sulla partita di domani e dobbiamo tirare fuori la prestazione migliore».

