Lazio Women, Goldoni: «Bello terminare la stagione in questo modo, con la lotta di tutti i giorni contro la violenza di genere»

Lazio Women, Goldoni ricorda a tutti l’importanza di combattere le violenze di genere: ecco le parole della biancoceleste

La calciatrice della Lazio Women Eleonora Goldoni ha apprezzato, e non di poco, l’ultima iniziativa delle biancocelesti. Infatti a Formello è stato organizzato un evento contro la violenza di genere, sul quale ha preso parole la classe ’96. Le sue parole dopo la grande stagione di Serie A Women:

GOLDONI – «Bello e particolare terminare la nostra stagione calcistica in questo modo qua, con un’iniziativa che rappresenta a tutti gli effetti quella che è la nostra lotta. La lotta di tutti i giorni contro la violenza di genere.»

STAGIONE – «Una stagione estremamente positiva, sia a livello personale sia di squadra. Siamo state in grande crescita, sappiamo che ci saremmo potute meritare qualche posizione più su però è andata alla grande. Abbiamo superato ogni tipo di aspettativa da neopromossa e al livello personale sono estremante grata di tutto.»

NAZIONALE –«Sto vivendo questo momento come ho vissuto tutta la stagione calcistica, con grande focus e determinazione. Sono consapevole di non avere chissà che talento calcistico, ma potermi giocare le carte della determinazione, di lavorare e di imparare. Cosa mi aspetto? Non mi creo aspettative, cerco di pensare giorno per giorno al meglio che posso fare.»

FUTURO – «Un pochino più migliorati, più esperti sicuramente e con tanti nuovi obiettivi che custodisco segretamente. Un po’ di sosta post Nazionale e poi a bomba.»