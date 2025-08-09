Lazio Women, la formazione ufficiale per l’amichevole col Burnley. Ecco lo schieramento di Grassadonia che riabbraccia le nazionali

In un test di caratura internazionale che segna una tappa fondamentale del suo precampionato, la Lazio Women di Gianluca Grassadonia sbarca in Inghilterra per affrontare il Burnley. La partita, in programma oggi alle 12:00 italiane, rappresenta molto più di una semplice amichevole: è un esame probante per misurare le ambizioni e lo stato di forma delle biancocelesti contro un avversario di spessore, abituato a un calcio fisico e intenso come quello inglese.

Questo scontro è uno degli ultimi tre appuntamenti prima del debutto ufficiale nella nuova e attesa Serie A Women’s Cup. L’esordio, fissato per sabato 23 agosto in casa contro il Napoli, si avvicina rapidamente, e il tecnico Grassadonia vuole risposte chiare dal suo gruppo. La sfida odierna sarà cruciale per testare l’efficacia del modulo 3-5-2 e per oliare i meccanismi di una squadra che vuole essere protagonista. C’è grande attesa per vedere all’opera la spina dorsale del team, con Goldoni e Simonetti a dettare i tempi in mezzo al campo e la coppia d’attacco formata da Le Bihan e Piemonte chiamata a pungere la difesa avversaria.

Per la Lazio è un’occasione preziosa per affinare l’intesa e valutare la tenuta atletica e mentale in un contesto competitivo, lontano da casa. Le scelte di formazione del tecnico daranno indicazioni importanti in vista dell’imminente inizio di stagione. Di seguito, le formazioni ufficiali del match.

BURNLEY: Spencer, Siddall, McPartlan, Matthews, Walker, Ravening, Lawley, Bradley, Daniëls, Wilkes, Stringer. Allenatore: Matt Beard.

A disposizione: Levell, Docherty, Logan, Chandarana, Chadwick, Cairns, Paul, Hartley, Kelly.

LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; D’Auria, Connolly, Reyes; Oliviero, Castiello, Simonetti, Goldoni, Monnecchi; Le Bihan, Piemonte. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

A disposizione: Karresmaa, Mancuso, Mieszjasz, Martin, Karczewska, Ashworth-Clifford, Vernis, Visentin.