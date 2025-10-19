Lazio Women, Grassadonia «Orgoglioso della prestazione. Sul caso Vernis...»

Lazio Women, Grassadonia soddisfatto nonostante la sconfitta: «Prestazione da squadra vera». Le parole del tecnico biancoceleste

Sfuma la terza vittoria consecutiva per la Lazio Women, che al campo Fersini si arrende di misura alla Juventus Women. Le biancocelesti hanno lottato con determinazione ma sono state punite da un episodio: un calcio di rigore trasformato da Cristiana Girelli, decisivo per lo 0-1 finale. Nonostante il risultato negativo, la squadra di Gianluca Grassadonia ha mostrato carattere, qualità e spirito di sacrificio, confermando di essere sulla strada giusta per diventare una realtà stabile e competitiva in Serie A femminile.

Grassadonia: «Orgoglioso della mia Lazio Women»

Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club, l’allenatore della Lazio Women ha espresso soddisfazione per la prestazione offerta:

«Non ci ha sorriso il risultato, ma la prestazione sì. Se c’era una squadra che meritava di vincere era la Lazio, perché le ragazze hanno fatto davvero bene. Sapevamo che la Juventus avrebbe disputato una partita intensa, considerando la loro posizione in classifica. Abbiamo perso per un episodio, ma sono molto sereno: le ragazze hanno lavorato tanto e avevano una grande convinzione».

Il tecnico biancoceleste ha ricordato come anche la sconfitta nel derby contro la Roma sia stata utile per la crescita del gruppo: «Quella partita ci ha insegnato molto, ci ha permesso di alzare la temperatura e di capire come gestire i momenti difficili. Questo esame le ragazze lo hanno superato a pieni voti».

Rammarico e fiducia per il futuro

Tanta amarezza a fine gara, ma anche orgoglio per una Lazio Women che ha messo in difficoltà una delle formazioni più forti del campionato. «Le ragazze erano dispiaciute, alcune piangevano, ma sanno di aver dato tutto. Il palo di Piemonte ci ha negato la gioia del gol, ma restano i complimenti per tutte. Dopo la sosta speriamo di recuperare qualche calciatrice, oggi eravamo in piena emergenza», ha aggiunto Grassadonia.

Il tecnico ha poi fatto il punto sugli infortuni: «Connolly speriamo di riaverla presto, Mancuso era solo per onor di firma, mentre Simonetti e Zanoli restano da valutare».

Nonostante le difficoltà, la Lazio Women esce dal match contro la Juventus con la consapevolezza di essere un gruppo solido e in crescita. Grassadonia conclude con fiducia: «Sono amareggiato per il risultato, ma sereno perché questa squadra ha un'anima. Le occasioni migliori le abbiamo avute noi: la Lazio Women è viva e pronta a ripartire più forte».