 Pagelle Atalanta Lazio, i TOP e FLOP della partita di Serie A
Connect with us

News

Pagelle Atalanta Lazio, i TOP e FLOP della partita di Serie A

News Ultimissime Lazio

Calciomercato Lazio, a gennaio diversi colpi? La posizione di Lotito è chiara

Hanno Detto News

Atalanta Lazio, Juric: «Abbiamo dominato. Ecco cosa è mancato»

Hanno Detto News

Atalanta Lazio, Sarri: «Molto bene nel primo tempo. Su Cancellieri...»

Hanno Detto News

Atalanta Lazio, Gila: «Dobbiamo imparare una cosa. Ecco quale»

News

Pagelle Atalanta Lazio, i TOP e FLOP della partita di Serie A

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Sarri
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Pagelle Atalanta Lazio: ecco i TOP e FLOP della squadra biancoceleste di Sarri e i nerazzurri di Juric. I voti

Ecco le pagelle di Atalanta Lazio , match valido per quanto riguarda la settima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Ecco le valutazioni:

I VOTI

ATALANTA: Carnesecchi 6; Djimsiti 5.5, Hien 6, Ahanor 6 (67′ Scalvini 6); Zappacosta 6, Pasalic 6 (67′ De Roon 6), Ederson 6, Bernascon 5.5; De Ketelaere 5.5, Sulemana 5 (67′ Krstovic 6.5), Lookman 6 (82′ Maldini sv).

LAZIO: Provedel 6.5; Marusic 6.5 (86′ Lazzari sv), Gila 7, Romagnoli 6.5, Tavares 6 (86′ Provstgaard sv); Cataldi 6.5, Guendouzi 6, Basic 6 (75′ Vecino sv); Cancellieri 6 (22′ Isasken 6), Dia 5, Zaccagni 6 (76′ Pedro 6)

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.