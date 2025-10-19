News
Pagelle Atalanta Lazio, i TOP e FLOP della partita di Serie A
Pagelle Atalanta Lazio: ecco i TOP e FLOP della squadra biancoceleste di Sarri e i nerazzurri di Juric. I voti
Ecco le pagelle di Atalanta Lazio , match valido per quanto riguarda la settima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Ecco le valutazioni:
I VOTI
ATALANTA: Carnesecchi 6; Djimsiti 5.5, Hien 6, Ahanor 6 (67′ Scalvini 6); Zappacosta 6, Pasalic 6 (67′ De Roon 6), Ederson 6, Bernascon 5.5; De Ketelaere 5.5, Sulemana 5 (67′ Krstovic 6.5), Lookman 6 (82′ Maldini sv).
LAZIO: Provedel 6.5; Marusic 6.5 (86′ Lazzari sv), Gila 7, Romagnoli 6.5, Tavares 6 (86′ Provstgaard sv); Cataldi 6.5, Guendouzi 6, Basic 6 (75′ Vecino sv); Cancellieri 6 (22′ Isasken 6), Dia 5, Zaccagni 6 (76′ Pedro 6)