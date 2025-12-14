Lazio Women, Castiello festeggia la vittoria in inferiorità numerica contro il Parma! La calciatrice biancoceleste: «Era una gara da sei punti e non tre»

Lazio Women, Castiello festeggia la vittoria in inferiorità numerica contro il Parma! Le parole della calciatrice biancoceleste

Altro successo pesantissimo per la Lazio Women, che centra la seconda vittoria consecutiva mostrando compattezza, maturità e spirito di sacrificio. Le capitoline riescono a portare a casa i tre punti nonostante una inferiorità numerica durata oltre un’ora, conseguenza dell’espulsione di Simonetti, confermando una crescita evidente sotto il profilo mentale.

A fare la differenza è ancora una volta la capacità del gruppo di restare unito e lucido, seguendo un copione che richiama da vicino quanto visto di recente anche nella Prima squadra maschile.

Nel post partita, ai microfoni dei canali ufficiali del club, è intervenuta Antonietta Castiello, centrocampista biancoceleste, che ha analizzato con lucidità il peso della vittoria e il percorso di crescita della squadra.

IMPORTANZA DELLA GARA – «Era una gara da sei punti e non tre, soprattutto quando abbiamo capito che saremmo rimaste in dieci. Senza sacrificio non l’avremmo portata a casa, lo abbiamo fatto correndo tutte un po’ di più del solito».

MATURITÀ E GESTIONE – «Come la Prima squadra maschile ci insegna, dipende anche dalla nostra maturità: oggi siamo state bravissime in questo senso. La gestione della palla e la calma ci era mancata, ci stiamo lavorando parecchio nelle ultime settimane».

LAVORO E LIMITI DA MIGLIORARE – «Dobbiamo lavorare parecchio sulla gestione della palla, è il nostro limite. Il mister ci dice di giocare il pallone in avanti, ogni tanto pecchiamo in stanchezza».

CLASSIFICA E OBIETTIVI PERSONALI – «La classifica non la guardiamo ora, forse a casa. È un campionato particolare, tutto aperto fino all’ultima giornata. Il mio obiettivo era trovare condizione e giocare con continuità: finché vince la squadra va tutto bene».