Lazio Women: Ritiro a San Gregorio Magno si conclude, si prepara la fase amichevoli

Lazio Women, finita la prima parte del ritiro a San Gregorio Magno, adesso iniziano le amichevoli di pre-campionato

La Lazio Women si appresta a concludere il suo ritiro pre-campionato a San Gregorio Magno lunedì 28 luglio, lo stesso luogo che ha ospitato la Primavera di mister Punzi. Le biancocelesti faranno ritorno nella Capitale nella giornata di domani, concedendosi qualche giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti a Formello. Questo segnerà l’inizio della seconda fase della preparazione, che le vedrà impegnate in una serie di amichevoli significative.

Il calendario delle amichevoli è già stato definito e prevede test importanti. Il 3 agosto è in programma un interessante confronto con il Napoli, un vero e proprio “antipasto” di quello che sarà poi il campionato. Successivamente, il 9 agosto, la squadra di Grassadonia affronterà un impegno internazionale di prestigio: la trasferta in Inghilterra per sfidare il Burnley. Questa trasferta sarà condivisa con la squadra maschile di Sarri, sottolineando un’intesa e un supporto reciproco tra le due formazioni. Al rientro dall’Inghilterra, le ragazze di Castiello (riferimento errato, dovrebbe essere Grassadonia, ma seguendo il testo originale mantengo “Castiello”) e compagne affronteranno il Trastevere il 13 agosto. L’ultimo test prima dell’inizio della Serie A Women’s Cup sarà contro la Fiorentina, un altro avversario di alto livello che fornirà un’ultima importante verifica in vista degli impegni ufficiali. Questa serie di partite amichevoli sarà cruciale per affinare la condizione fisica, testare gli schemi tattici e integrare le nuove arrivate in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa.