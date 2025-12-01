Lazio, i risultati del settore giovanile: ecco come è andato il weekend delle giovani aquile biancocelesti! I dettagli

News
Un buon fine settimana per i tifosi biancocelesti, con i grandi risultati del settore giovanile della Lazio, ecco tutti i dettagli:
NOTA CLUB – Le giovani aquile concludono l’ultimo weekend del mese di novembre con una sola vittoria, due pareggi e due sconfitte.
L’Under 18 di Fabrizio Perrotti arresta la sua corsa dopo 2 vittorie consecutive. Sul campo del Torino sono i padroni di casa ad imporsi per 4 a 1, la rete di Berete arrivata sul finale serve a poco. Sosta di campionato per l’Under 17 di Cristian Daniel Ledesma.
Il derby Under 16 si conclude in perfetta parità con il risultato di 3-3. La Lazio di Cristiano Lombardi recupera lo svantaggio per ben due volte, grazie alle reti di Schettini Ambrosio, Salvati e Sulaj ed al triplici fischio riesce a strappare un punto prezioso contro la Roma. Risultato amaro per la stracittadina Under 15. Le aquile di Alessio Fazi perdono 2-0 contro la prima della classe. La Lazio ferma il suo volo dopo 5 vittorie consecutive, ma continua a rimanere al secondo posto della classifica.
Le aquile classe 2012 di Valerio Gualdaroni difendono l’imbattibilità ed il primo posto della classifica nel campionato Under 14 Pro. La Lazio espugna in goleada il campo dei pari età della Sambenedettese. Nell’11-0 finale mettono la firma Vender, Zauri, Coccia, Rufo, Conti, Licciardello con una rete a test, mentre è doppietta per Punzo e tripletta per Vinci.
I ragazzi di Edoardo Ragaini non riescono ad andare oltre l’1-1 nella sfida casalinga contro il Campus Eur. Alla rete di Matarrelli risponde il biancoceleste Ascenzi. Decimo risultato utile consecutivo per la Lazio (8 vittorie e 2 pareggi) e rimane al secondo posto della classifica del campionato Under 14 Regionali Eccellenza.
Tutti i risultati nel dettaglio:
Under 18 Nazionali – 13^ Giornata
TORINO-LAZIO 4-1
Marcatori: 8’pt, 27’pt Gallo (T), 3’st Odendo (T), 8’st Kirlov (T), 32’st Berete (L)
TORINO: Martena (GK) (40’st Girardenghi GK), Cekrezi, Barranco (40’st Gori), Gallo (40’st Davia), Cantarella, Roda, Bonacina (22’st Marangon), Kirilov (22’st Penkov), Reynheim, Odendo, Ballanti (40’st Juhasz)
A disp.: Moretti, Turola, Musat
All.: Vegliato
LAZIO: Russi (GK), Avram, Macerata, Castelli, D’Agostino (18’st Lombardi), Buonafede, Noto (30’st Di Claudio), De Cortes (18’st Palancica), Polinari (18’st Berete), Zangari (18’st Dragotto), Calvani
A disp.: Hartman (GK), Miloiu, Callarà, Romanelli
All.: Perrotti
NOTE: 21’st espulso Dragotto (L)
Under 17 Nazionali
SOSTA
Under 16 Nazionali – 10^ Giornata
ROMA LAZIO 3-3
Marcatori: 13’pt aut. Ricci Gian. (L), 16’pt Basile (R), 25’pt Schettini Ambrosio (L), 39’pt Salvati (L), 18’st Dos Santos Braga (R), 24’st Sulaj (L)
ROMA: Carta (GK), Dattilio, Mattei, Presutti, Mastropietro, Cancedda (1’st Antonetti), Salvati (32’st Soares Da Cruz), Gargiulo (21’st Bartolini), Sperlonga (13’’st Dos Santos Braga), Ferretti, Basile
A disp.: Fontanarosa (GK), Frangella, Ruggiero, Xhemali
All.: Ciaralli
LAZIO: Ferrari (GK), Passardi (40’st+2’ Rizzo), Paganini (28’st Tocci), Sulaj (40’st+2’ Massarut), Monti D., Ricci Gian., Salvati (40’st+2’ Rago), Grisari, Schettini Ambrosio (34’st Ricci Gab.), Mistretta, Elena (28’st Tagliaferri)
A disp.: Palombi (GK), Scrofani
All.: Lombardi
Under 15 Nazionali – 10^ Giornata
ROMA LAZIO 2-0
Marcatori: 27’pt Pica (R), 30’pt Gonella (R)
ROMA: Terlizzi (GK), Desideri, De Vivo, Bilancioni, Gonella, Mirabella, Cavalieri (12’st Montinaro), Fall, Diofebo (26’st Savarese), Pica (26’st Reguig), Chieffallo (18’st Proietti)
A disp.: Musella (GK), Di Tommaso, Spallotta, Russo, Salvarani
All.: Trombetti
LAZIO: Bedori (GK), Scarabotti, Iacomino (5’st Bottega), Interlandi, Boveri, Casali, Kerxhaliu, Morresi (1’st Girotti), Bacchi (17’st Coppola), Pellegrino(38’st Rocchi), Caputo (38’st Radu)
A disp.: Frattallone (GK), Thoronka, Fusco, Alvaro
All.: Fazi
Under 14 Pro – 7^ Giornata
SAMBENEDETTESE-LAZIO 0-11
Marcatori: 4’pt Vender (L), 7’pt Zauri (L), 10’pt Coccia (L), 24’pt, 32’pt, 2’st Vinci (L), 33’pt Rufo (L), 10’st, 20’st Punzo (L), 25’st Conti (L), 30’st Licciardello (L)
SAMBENEDETTESE: Funaro (GK) (9’st Cima GK), Alesini, D’Angelo, Parola (1’st Cocci F.), Mattioli (6’st D’Ignazi), Paoloni (30’pt Marotta), Funari, Sarghini (6’st Asfalto), Sarchie (1’st Maiolo), Peroni, Lavini (9’st Amadio)
A disp.: Cocci J., Larai
All.: Mannocchi
LAZIO: Folgori (GK), Rufo (4’st Mazzei D.), Coccia, Zauri (4’st Toci), Pampinella, Vender (4’st Conti), Licciardello (17’st Sergio), Mancini, Vinci (4’st Punzo), Piras (11’st Carboni), Sciarpelletti
A disp.: Jiboc (GK)
All.: Gualdaroni
Under 14 Regionali Eccellenza – 11^ Giornata
LAZIO-CAMPUS EUR 1-1
Marcatori: 28’pt Matarrelli (CE), 1’st Ascenzi (L)
LAZIO: Chinni (GK), Cangemi (32’st Nunnari), Montemagno, Rufini, Maura (1’st Toci), Pirozzi (16’st Casale), Belardelli, Ascenzi, Conti, Sanfilippo (1’st Carlopio), D’Aniello (14’st Bucci)
A disp.: Folgori (GK), Paloni, Mosci, Improta
All.: Ragaini
CAMPUS EUR: Romeo (GK), Bisogni, Petrungaro (18’st Ugolini), Tramacere, Matarrelli (26’st Busatti), Stilli, Sartor, Rossi, Martino, Castagnetti (24’st Cervoni), Nicosanti
A disp.: Costantini (GK), Tortora, Martinelli, Zazzera, Maggiore, Gentile
All.: Martino
