 Lazio, i risultati del settore giovanile: ecco come è andato il weekend delle giovani aquile biancocelesti! I dettagli
Serie A, rivoluzione in arrivo? Il VAR a chiamata diventa realtà? Le ultimissime

Lazio, continuano le polemiche tra Milan e decisioni sull'arbitro. Il punto non lascia ulteriori dubbi

Calciomercato Lazio, Insigne salta? Fabiani frena la trattativa per quel motivo. Ecco la situazione attuale

Lazio, continuano le polemiche contro gli arbitri. Sentite cosa ha detto quel grande opinionista

Kone Lazio Primavera
Kone Lazio Primavera

Lazio, si è chiuso il settore giovanile dei biancocelesti: ecco tutti i risultati del weekend delle giovani aquile. I dettagli

Un buon fine settimana per i tifosi biancocelesti, con i grandi risultati del settore giovanile della Lazio, ecco tutti i dettagli:

NOTA CLUB Le giovani aquile concludono l’ultimo weekend del mese di novembre con una sola vittoria, due pareggi e due sconfitte.

L’Under 18 di Fabrizio Perrotti arresta la sua corsa dopo 2 vittorie consecutive. Sul campo del Torino sono i padroni di casa ad imporsi per 4 a 1, la rete di Berete arrivata sul finale serve a poco. Sosta di campionato per l’Under 17 di Cristian Daniel Ledesma.

Il derby Under 16 si conclude in perfetta parità con il risultato di 3-3. La Lazio di Cristiano Lombardi recupera lo svantaggio per ben due volte, grazie alle reti di Schettini Ambrosio, Salvati e Sulaj ed al triplici fischio riesce a strappare un punto prezioso contro la Roma. Risultato amaro per la stracittadina Under 15. Le aquile di Alessio Fazi perdono 2-0 contro la prima della classe. La Lazio ferma il suo volo dopo 5 vittorie consecutive, ma continua a rimanere al secondo posto della classifica.

Le aquile classe 2012 di Valerio Gualdaroni difendono l’imbattibilità ed il primo posto della classifica nel campionato Under 14 Pro. La Lazio espugna in goleada il campo dei pari età della Sambenedettese. Nell’11-0 finale mettono la firma Vender, Zauri, Coccia, Rufo, Conti, Licciardello con una rete a test, mentre è doppietta per Punzo e tripletta per Vinci.

I ragazzi di Edoardo Ragaini non riescono ad andare oltre l’1-1 nella sfida casalinga contro il Campus Eur. Alla rete di Matarrelli risponde il biancoceleste Ascenzi. Decimo risultato utile consecutivo per la Lazio (8 vittorie e 2 pareggi) e rimane al secondo posto della classifica del campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

Tutti i risultati nel dettaglio: 

Under 18 Nazionali – 13^ Giornata

TORINO-LAZIO 4-1

Marcatori: 8’pt, 27’pt Gallo (T), 3’st Odendo (T), 8’st Kirlov (T), 32’st Berete (L)

TORINO: Martena (GK) (40’st Girardenghi GK), Cekrezi, Barranco (40’st Gori), Gallo (40’st Davia), Cantarella, Roda, Bonacina (22’st Marangon), Kirilov (22’st Penkov), Reynheim, Odendo, Ballanti (40’st Juhasz)

A disp.: Moretti, Turola, Musat

All.: Vegliato

LAZIO: Russi (GK), Avram, Macerata, Castelli, D’Agostino (18’st Lombardi), Buonafede, Noto (30’st Di Claudio), De Cortes (18’st Palancica), Polinari (18’st Berete), Zangari (18’st Dragotto), Calvani

A disp.: Hartman (GK), Miloiu, Callarà, Romanelli

All.: Perrotti

NOTE: 21’st espulso Dragotto (L)

Under 17 Nazionali

SOSTA

Under 16 Nazionali – 10^ Giornata

ROMA LAZIO 3-3

Marcatori: 13’pt aut. Ricci Gian. (L), 16’pt Basile (R), 25’pt Schettini Ambrosio (L), 39’pt Salvati (L), 18’st Dos Santos Braga (R), 24’st Sulaj (L)

ROMA: Carta (GK), Dattilio, Mattei, Presutti, Mastropietro, Cancedda (1’st Antonetti), Salvati (32’st Soares Da Cruz), Gargiulo (21’st Bartolini), Sperlonga (13’’st Dos Santos Braga), Ferretti, Basile

A disp.: Fontanarosa (GK), Frangella, Ruggiero, Xhemali

All.: Ciaralli

LAZIO: Ferrari (GK), Passardi (40’st+2’ Rizzo), Paganini (28’st Tocci), Sulaj (40’st+2’ Massarut), Monti D., Ricci Gian., Salvati (40’st+2’ Rago), Grisari, Schettini Ambrosio (34’st Ricci Gab.), Mistretta, Elena (28’st Tagliaferri)

A disp.: Palombi (GK), Scrofani

All.: Lombardi

Under 15 Nazionali – 10^ Giornata

ROMA LAZIO 2-0

Marcatori: 27’pt Pica (R), 30’pt Gonella (R)

ROMA: Terlizzi (GK), Desideri, De Vivo, Bilancioni, Gonella, Mirabella, Cavalieri (12’st Montinaro), Fall, Diofebo (26’st Savarese), Pica (26’st Reguig), Chieffallo (18’st Proietti)

A disp.: Musella (GK), Di Tommaso, Spallotta, Russo, Salvarani

All.: Trombetti

LAZIO: Bedori (GK), Scarabotti, Iacomino (5’st Bottega), Interlandi, Boveri, Casali, Kerxhaliu, Morresi (1’st Girotti), Bacchi (17’st Coppola), Pellegrino(38’st Rocchi), Caputo (38’st Radu)

A disp.: Frattallone (GK), Thoronka, Fusco, Alvaro

All.: Fazi

Under 14 Pro – 7^ Giornata

SAMBENEDETTESE-LAZIO 0-11

Marcatori: 4’pt Vender (L), 7’pt Zauri (L), 10’pt Coccia (L), 24’pt, 32’pt, 2’st Vinci (L), 33’pt Rufo (L), 10’st, 20’st Punzo (L), 25’st Conti (L), 30’st Licciardello (L)

SAMBENEDETTESE: Funaro (GK) (9’st Cima GK), Alesini, D’Angelo, Parola (1’st Cocci F.), Mattioli (6’st D’Ignazi), Paoloni (30’pt Marotta), Funari, Sarghini (6’st Asfalto), Sarchie (1’st Maiolo), Peroni, Lavini (9’st Amadio)

A disp.: Cocci J., Larai

All.: Mannocchi

LAZIO: Folgori (GK), Rufo (4’st Mazzei D.), Coccia, Zauri (4’st Toci), Pampinella, Vender (4’st Conti), Licciardello (17’st Sergio), Mancini, Vinci (4’st Punzo), Piras (11’st Carboni), Sciarpelletti

A disp.: Jiboc (GK)

All.: Gualdaroni

Under 14 Regionali Eccellenza – 11^ Giornata

LAZIO-CAMPUS EUR 1-1

Marcatori: 28’pt Matarrelli (CE), 1’st Ascenzi (L)

LAZIO: Chinni (GK), Cangemi (32’st Nunnari), Montemagno, Rufini, Maura (1’st Toci), Pirozzi (16’st Casale), Belardelli, Ascenzi, Conti, Sanfilippo (1’st Carlopio), D’Aniello (14’st Bucci)

A disp.: Folgori (GK), Paloni, Mosci, Improta

All.: Ragaini

CAMPUS EUR: Romeo (GK), Bisogni, Petrungaro (18’st Ugolini), Tramacere, Matarrelli (26’st Busatti), Stilli, Sartor, Rossi, Martino, Castagnetti (24’st Cervoni), Nicosanti

A disp.: Costantini (GK), Tortora, Martinelli, Zazzera, Maggiore, Gentile

All.: Martino

