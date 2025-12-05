 Lazio, vittoria piena di significati contro il Milan. La prima del Corriere sentenzia: “Giustizia è stata fatta!”
Connect with us

Coppa Italia News

Lazio, vittoria piena di significati contro il Milan. La prima del Corriere sentenzia: “Giustizia è stata fatta!”

Coppa Italia Hanno Detto

Lazio, Sarri nel post gara: «Siamo contenti del passaggio. Dopo San Siro ho visto i ragazzi mortificati»

Coppa Italia News

Pagelle Lazio Milan, i TOP e FLOP della sfida di Coppa Italia

Coppa Italia News

Lazio Milan 1-0: grande vittoria dei biancocelesti e pass per i quarti raggiunto! Decide la rete di Zaccagni!

Coppa Italia News

Lazio Milan, Olimpico unito nella protesta: striscioni esposti in ogni settore, il racconto

Coppa Italia

Lazio, vittoria piena di significati contro il Milan. La prima del Corriere sentenzia: “Giustizia è stata fatta!”

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

WhatsApp Image 2025 12 04 at 23.16.24

Lazio, che vittoria contro il Milan in Coppa Italia. La prima del Corriere la tocca piano: “Giustizia è stata fatta!”. I dettagli

Maurizio Sarri ha evitato di parlare apertamente di rivincita, ma la vittoria ottenuta ieri all’Olimpico porta con sé una soddisfazione particolare, che va oltre il semplice approdo ai quarti di finale di Coppa Italia. L’atmosfera nello spogliatoio biancoceleste è stata segnata da un senso di riscatto, percepibile anche tra i tifosi.

Il ricordo amaro di San Siro

Solo cinque giorni fa la sfida contro il Milan a San Siro si era chiusa nel modo più doloroso: non tanto per la sconfitta, quanto per il rigore non concesso in pieno recupero. Un episodio che aveva lasciato amarezza e frustrazione in squadra e nello staff tecnico. Per questo motivo il successo in Coppa Italia assume i contorni di una giustizia sportiva, come sottolineato anche dal titolo scelto dal Corriere dello Sport.

Zaccagni simbolo del riscatto

Il quotidiano ha celebrato la serata con l’immagine dell’esultanza di Mattia Zaccagni, autore del gol decisivo, accompagnata dalla scritta: “Giustizia è stata fatta!”. Un messaggio che sintetizza il sentimento di rivalsa della Lazio e che rende questa vittoria ancora più significativa, non solo per il cammino in Coppa ma anche per il morale della squadra.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.