Lazio, vittoria piena di significati contro il Milan. La prima del Corriere sentenzia: “Giustizia è stata fatta!”

Lazio, che vittoria contro il Milan in Coppa Italia. La prima del Corriere la tocca piano: “Giustizia è stata fatta!”. I dettagli

Maurizio Sarri ha evitato di parlare apertamente di rivincita, ma la vittoria ottenuta ieri all’Olimpico porta con sé una soddisfazione particolare, che va oltre il semplice approdo ai quarti di finale di Coppa Italia. L’atmosfera nello spogliatoio biancoceleste è stata segnata da un senso di riscatto, percepibile anche tra i tifosi.

Il ricordo amaro di San Siro

Solo cinque giorni fa la sfida contro il Milan a San Siro si era chiusa nel modo più doloroso: non tanto per la sconfitta, quanto per il rigore non concesso in pieno recupero. Un episodio che aveva lasciato amarezza e frustrazione in squadra e nello staff tecnico. Per questo motivo il successo in Coppa Italia assume i contorni di una giustizia sportiva, come sottolineato anche dal titolo scelto dal Corriere dello Sport.

Zaccagni simbolo del riscatto

Il quotidiano ha celebrato la serata con l’immagine dell’esultanza di Mattia Zaccagni, autore del gol decisivo, accompagnata dalla scritta: “Giustizia è stata fatta!”. Un messaggio che sintetizza il sentimento di rivalsa della Lazio e che rende questa vittoria ancora più significativa, non solo per il cammino in Coppa ma anche per il morale della squadra.

