Lazio, Vecino al provino decisivo: Sarri lo aspetta da 2 mesi. Cosa filtra da Formello sulle condizioni del centrocampista uruguagio

Sono trascorsi esattamente due mesi. Oggi, 8 ottobre, si chiude un lungo e frustrante capitolo per Matías Vecino, costretto ai box dal lontano 8 agosto, giorno in cui un problema fisico lo mise K.O. alla vigilia della partenza della Lazio per l’amichevole in Inghilterra contro il Burnley. Da allora, il centrocampista uruguaiano non è più rientrato in gruppo, lasciando un vuoto importante nel centrocampo di Maurizio Sarri, che sperava di riaverlo a disposizione già dalla terza giornata di campionato contro il Sassuolo.

Dopo questo lungo periodo di attesa, però, si intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. La giornata di oggi, come riportato da Il Messaggero, segna un punto di svolta cruciale nel suo percorso di recupero. In occasione della ripresa degli allenamenti a Formello, dopo tre giorni di riposo concessi alla squadra, lo staff medico e tecnico farà il punto definitivo sulle sue condizioni per pianificare le tappe del suo pieno reintegro.

L’attesa sembra essere finita: l’uruguaiano, infatti, dovrebbe finalmente tornare a lavorare regolarmente con i suoi compagni. Questo è il passo fondamentale che precede il ritorno in campo. Il piano è chiaro e sfrutta al meglio il calendario: l’obiettivo è utilizzare le prossime due settimane, complice la sosta per le nazionali, per permettere a Vecino di ritrovare il ritmo partita e la migliore condizione fisica.

Il traguardo è fissato per la ripresa del campionato. Maurizio Sarri conta di poterlo finalmente inserire nella lista dei convocati per la difficile e importante trasferta contro l’Atalanta. Il ritorno di Vecino restituirà al tecnico un elemento di fondamentale importanza per il suo scacchiere tattico: un giocatore di esperienza, fisicità e intelligenza, capace di garantire un apporto cruciale in entrambe le fasi di gioco. Dopo due mesi di stop, il calvario dell’uruguaiano sta per finire.