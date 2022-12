Lazio, un ex Roma rivela: «Potevo giocare con i biancocelesti»

Lazio, Antonucci ripercorre i suoi esordi e svela un retroscena ovvero che prima della chiamata della Roma lo cercò il club biancoceleste

Per una giovane promessa della Roma, è possibile che nel suo destino poteva esserci invece la Lazio? Ebbene si ed è il caso di Mirko Antonucci. L’attaccante ora al Cittadella lo racconta ai microfoni di Calciomercato.com

PAROLE – «Ero molto piccolo, dovevo decidere tra i giallorossi e l’Inter. Essendo romano e tifoso della Roma non ho avuto dubbi sulla scelta. É stato un sogno che si avvera. E pensare che prima mi voleva anche la Lazio.»

«Non mi scorderò mai quando a sei/sette anni mi avevano cercato sia Roma che Lazio. Io andai a Trigoria a fare un provino, due giorni dopo dovevo tornare ma non ritornai perché in quel momento non volevo lasciare i miei amici. Poi andai all’Atletico 2000 e due anni dopo tornò la Roma»