Lazio, silenzio e tensione a Formello dopo il ko di Como: Sarri prepara la svolta tattica per le prossime partite

Dopo la pesante sconfitta contro il Como, a Formello regna il silenzio. Nessun confronto immediato tra staff e giocatori: il tecnico Maurizio Sarri ha scelto di rimandare ogni discussione al giorno successivo, in vista del delicato match contro l’Hellas Verona all’Olimpico. La Lazio non vince in casa contro i gialloblù da febbraio 2025, e il clima è tutt’altro che sereno.

Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio verticale e ragionato, si aspettava una reazione decisa sul Lago di Como. Invece ha visto una squadra spenta, poco aggressiva e priva di idee. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, il tecnico avrebbe definito la prestazione “spaventata”, con i biancocelesti messi sotto dai giovani talenti comaschi.

Il Comandante, come viene soprannominato Sarri per il suo stile autoritario e meticoloso, ha deciso di prendersi un giorno e mezzo per riflettere prima di affrontare direttamente il gruppo. Domani, a Formello, è previsto un confronto faccia a faccia per analizzare gli errori e cercare una svolta.

Il dato che preoccupa maggiormente è quello dei gol subiti a inizio secondo tempo: già 16 in stagione, di cui 12 nella scorsa Serie A. Un segnale di fragilità mentale e tattica che Sarri non può ignorare. Il tecnico ha rivisto i fantasmi della Lazio allenata da Marco Baroni: una squadra piatta, priva di qualità e demotivata nel ritmo e nella corsa.

La speranza è che si sia trattato solo di una giornata storta. Ma se contro il Verona dovesse ripetersi lo stesso copione, Sarri è pronto a intervenire con decisione. Durante la sosta, potrebbe arrivare una rivoluzione tattica, con un cambio di modulo per rilanciare una squadra che sembra aver perso fiducia e identità.