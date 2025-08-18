Lazio, vero e proprio boom di abbonamenti biancocelesti. Ecco il dato - Lazio News 24

Lazio, boom di abbonamenti: superata quota 28.000, ultimi giorni per sottoscrivere

Continua a crescere l’entusiasmo intorno alla Lazio in vista della stagione 2025-2026. A due giorni dalla chiusura ufficiale della campagna abbonamenti, il club biancoceleste ha già superato quota 28.400 tessere sottoscritte, confermando il grande attaccamento dei tifosi alla squadra. Un segnale forte, soprattutto dopo una stagione passata tra alti e bassi, che evidenzia come il popolo laziale creda ancora nel progetto e voglia essere protagonista anche sugli spalti.

La Lazio ha deciso di lasciare aperta la finestra per gli abbonamenti fino alle 23:59 di mercoledì 20 agosto, offrendo così un’ultima occasione ai tifosi indecisi o in ritardo per garantirsi un posto all’Olimpico. La campagna, avviata con lo slogan “Insieme verso il futuro”, ha già riscosso un notevole successo e punta ora a chiudere superando quota 30.000, un traguardo che sembrava difficile da raggiungere nei mesi scorsi ma che ora appare alla portata.

Un dato particolarmente significativo se si considera il contesto competitivo: la Lazio, infatti, nonostante le difficoltà affrontate nella scorsa stagione e l’assenza di colpi clamorosi sul mercato, ha saputo mantenere un rapporto solido con la propria base tifosa. La campagna abbonamenti ha fatto leva non solo sul senso di appartenenza, ma anche su prezzi accessibili e formule flessibili pensate per tutte le esigenze, incluse agevolazioni per famiglie e giovani.

La dirigenza biancoceleste guarda con ottimismo a questi numeri, interpretandoli come un chiaro messaggio: i tifosi sono pronti a sostenere la Lazio con passione e continuità. Ora toccherà alla squadra, guidata dal tecnico Maurizio Sarri, rispondere sul campo e offrire prestazioni all’altezza delle aspettative.

Con l’esordio casalingo in campionato alle porte, avere uno stadio caldo e partecipe potrà fare la differenza. I 28.400 abbonati rappresentano più di un numero: sono il cuore pulsante di una tifoseria che non ha mai smesso di credere. E chissà che nelle ultime ore non arrivi la spinta decisiva per un ulteriore record.

Chi vorrà ancora abbonarsi alla Lazio per la stagione 2025-2026 avrà tempo fino a mercoledì sera. Poi, la parola passerà al campo. E ai tifosi, che faranno sentire la loro voce sugli spalti dell’Olimpico.