Lazio, adesso è ufficiale: Riccardo Pinzani è il nuovo Club Referee Manager, il comunicato

Lazio, è ufficiale: Riccardo Pinzani è il nuovo Club Referee Manager, il comunicato della società biancoceleste

La S.S. Lazio ha ufficializzato un’acquisizione che potrebbe rivelarsi determinante per il futuro della gestione arbitrale interna: Riccardo Pinzani, ex arbitro di Serie A con oltre 140 direzioni di gara alle spalle, è stato nominato nuovo club referee manager. Un profilo esperto e autorevole, quello del 47enne toscano, pronto ad assumere un ruolo innovativo all’interno dello staff tecnico-dirigenziale della squadra capitolina.

La prima apparizione pubblica di Pinzani in veste biancoceleste ha avuto luogo sabato sera a Frosinone, durante l’amichevole tra Lazio e Avellino. La sua presenza in tribuna aveva suscitato non poca curiosità tra gli addetti ai lavori e tra i dirigenti del Frosinone, che inizialmente avevano ipotizzato un incarico legato a Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, e quindi una supervisione sull’operato del giovane direttore di gara Perri di Roma 1. Il comunicato:

COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica di aver affidato a Riccardo Pinzani il ruolo di Club Referee Manager, figura di riferimento per la gestione dei rapporti con il mondo arbitrale e per il supporto tecnico-regolamentare alla Prima Squadra.

Ex arbitro CAN A e B per undici stagioni, Pinzani ha maturato una solida esperienza ai massimi livelli del calcio italiano, operando anche in qualità di VAR e arbitro addizionale. Già coordinatore nazionale della Commissione AIA per la formazione degli addetti agli arbitri, ha contribuito in modo significativo al dialogo tra Federazione e club di Serie A e B.

Il suo ingresso rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita organizzativa della struttura sportiva biancoceleste, con l’obiettivo di rafforzare il presidio tecnico e istituzionale sulle dinamiche arbitrali, offrendo un supporto costante allo staff tecnico, alla dirigenza e alla squadra su regolamenti, interpretazioni e prassi operative.

Un incarico strategico che conferma la volontà del Club di investire in professionalità di alto profilo, al servizio di una gestione sempre più integrata e competente.