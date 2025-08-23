Lazio U17 terza classificata alla Scopigno Cup: premio speciale per Ledesma. Buon risultato per la squadra dell’ex centrocampista

Dopo quattro giorni intensi, si conclude la 33^ edizione della Scopigno Cup, kermesse internazionale riservata alla categoria Under 17. La Lazio guidata da Cristian Daniel Ledesma conclude il torneo con la medaglia di bronzo al collo.

Le aquile classe 2009 di mister Ledesma, alla sua prima panchina con l’aquila sul petto, pareggiano all`esordio contro i pari età della Roma, i biancocelesti non riescono a concretizzare le molteplici occasioni sotto porta e la sfida termina 0 a 0. Nella seconda partita del girone, la Lazio si impone sui danesi del Midtjylland con il risultato di 3-1, le reti portano la firma di Bagliesi, Mennea e Lulaj. Con i quattro punti conquistati, la Lazio stacca il pass per la semifinale del torneo, grazie anche alla sconfitta della Roma contro la squadra danese. Nella semifinale, i ragazzi di mister Ledesma incontrano il Napoli vittorioso su Benevento ed Avellino.

Il penultimo atto della manifestazione si mette in salita per i biancocelesti che, dopo appena 3 minuti dal fischio d’inizio, sono costretti a recuperare lo svantaggio. La Lazio cerca di ristabilire gli equilibri, ma la conclusione di Lulaj termina a lato di un soffio. Nella ripresa la storia non cambia, i capitolini sono costretti ad inseguire, oltretutto in inferiorità numerica per l’espulsione di Ferrante. La sfida si avvia verso la conclusione, il Napoli di mister Liguori difende il vantaggio con le unghie e con i denti, mentre le aquile non riescono ad acciuffare il pari. Al triplice fischio è la squadra campana a vincere di misura e ad accedere alla finalissima.

La Lazio Under 17 guidata da Cristian Daniel Ledesma deve accontentarsi del terzo posto e della medaglia d’argento al collo. I biancocelesti concludono a testa alta la kermesse internazionale, dove arrivano anche due riconoscimenti individuali: mister Ledesma vince il ‘premio alla carriera’, mentre Lukas Bruscaglia, giocatore arrivato in estate dall’Urbetevere, si aggiudica il premio ‘Nicholas Graziani’ come miglior giovane promessa del torneo e vince una borsa di studio del Roma City Institute dal valore di 20 mila euro.

Conclusa la 33^ edizione della Scopigno Cup, la Lazio è pronta a tuffarsi in campionato, inizio fissato per il 31 Agosto.