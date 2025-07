Lazio: trasferta in Turchia per sfidare Mourinho e rievocare vecchie battaglie europee. Le ultimissime e i precedenti

Dopo il successo nel test amichevole contro l’Avellino, la Lazio di Maurizio Sarri — tecnico toscano noto per il suo calcio verticale e organizzato — si prepara ad affrontare una stimolante doppia trasferta in Turchia. I biancocelesti scenderanno in campo contro due big del calcio turco: il Fenerbahce e il Galatasaray. Una fase cruciale della preparazione estiva che richiama storie e rivalità non ancora sopite.

Fenerbahce-Lazio: la memoria dell’Europa League

La prima sfida vedrà la Lazio affrontare il Fenerbahce, attualmente allenato da José Mourinho. Il tecnico portoghese, celebre per la sua personalità provocatoria e i trionfi in Europa, ha incrociato più volte la strada dei capitolini. In particolare, i tifosi biancocelesti ricordano il doppio confronto nei quarti di finale dell’Europa League 2012/2013, quando la squadra guidata da Vladimir Petkovic fu eliminata dai gialloblù di Istanbul. Due match intensi che lasciarono l’amaro in bocca, segnando una delle pagine più delicate della storia europea recente della Lazio.

José Mourinho: una rivalità che non conosce confini

Mourinho, oggi alla guida del Fenerbahce, ha affrontato numerose volte la Lazio durante la sua carriera. Le sfide più accese risalgono ai suoi anni sulla panchina della Roma, rivale cittadina per eccellenza, e ancor prima all’epoca dell’Inter, con cui vinse il Triplete nel 2010. Il portoghese ha dimostrato di saper sempre leggere le partite con intelligenza tattica e spirito competitivo. Tra Coppa Uefa, Serie A e Coppa Italia, l’ex Real Madrid ha affrontato la Lazio in molteplici contesti, rendendo ogni duello un appuntamento da prima pagina.

Calendario e attesa per Galatasaray

Dopo il match con il Fenerbahce, la Lazio proseguirà il tour affrontando il Galatasaray, club con una forte tradizione europea e una tifoseria tra le più calde del continente. Sarà l’occasione per testare ulteriormente la preparazione in vista dell’inizio della stagione ufficiale.