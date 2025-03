Lazio, traguardo importante per Romagnoli con il gol di ieri

Lazio, con la rete realizzata contro la formazione ceca il difensore raggiunge un importante traguardo che deteneva un mito biancoceleste

Missione compiuta per la Lazio, alla quale serviva un successo per dare un segnale chiaro in ottica qualificazione, e la vittoria seppur in extremis con il Plzen ne è stata una conferma. Uno dei protagonisti della serata europea è stato senza dubbio Romagnoli, il quale di testa ha portato in vantaggio i biancocelesti. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore con la rete siglata contro i cechi ha raggiunto il traguardo che era solo detenuto da un mito biancoceleste ossia Mihajlovic. L’ex Milan come il serbo ha realizzato in un annata europea ben due reti.