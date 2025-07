La Lazio resta in Turchia: allenamenti intensi e l’ultimo test col Galatasaray

Lazio, dopo la sconfitta dei biancocelesti contro il Fenerbahce prosegue la tournée turca: ecco il programma dei prossimi giorni

La mini tournée in Turchia della Lazio prosegue, con un programma fitto di impegni prima del rientro. Dopo la sconfitta contro il Fenerbahçe, la squadra di Sarri non farà ritorno immediatamente in Italia, ma resterà a Istanbul per altri quattro giorni di allenamento intensivo. Come riporta Tuttosport, il calendario prevede una doppia seduta in programma per venerdì, un momento cruciale per affinare la condizione fisica e assimilare ulteriormente gli schemi tattici.

Queste sessioni saranno fondamentali per correggere gli errori emersi nella prima amichevole e per permettere ai giocatori di raggiungere una migliore brillantezza. La preparazione culminerà con la rifinitura di sabato, che anticiperà l’ultima gara di questo ritiro turco. La Lazio affronterà il Galatasaray, in un match che chiuderà la fase di preparazione a due passi dal Bosforo. Questo incontro rappresenterà un ulteriore banco di prova di alto livello, essenziale per valutare i progressi fatti e per dare minutaggio a tutti gli elementi della rosa. Sarri avrà l’occasione di testare diverse soluzioni, sia tattiche che di formazione, in vista dell’inizio del campionato. L’obiettivo è chiaro: arrivare all’esordio in Serie A con una squadra più coesa, dinamica e pronta ad affrontare le sfide della nuova stagione. La mini tournée in Turchia, quindi, non si limita ai test contro avversari blasonati, ma è un’opportunità per un lavoro mirato e intensivo sul campo.