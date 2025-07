Lazio: Tournée in Turchia con assenza di Isaksen, focus sui prossimi test

La Lazio si prepara alla tournée in Turchia dove affronterà Fenerbahce e Galatasaray: assente Isaksen, ancora alle prese con la mononucleosi

Dopo le prime uscite amichevoli, la Lazio si prepara a un’importante fase della sua preparazione pre-campionato. Come riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, i giocatori resteranno a riposo oggi, lunedì. Domani, la squadra si allenerà nel centro sportivo di Formello prima di partire nel pomeriggio per la Turchia, dove affronterà due test amichevoli di prestigio.

Il calendario turco prevede un confronto con il Fenerbahce il 30 luglio e, successivamente, una sfida contro il Galatasaray il 2 agosto. Queste due partite saranno fondamentali per il tecnico Maurizio Sarri per valutare lo stato di forma dei suoi, testare nuovi schemi tattici e affinare gli automatismi in vista dell’inizio del campionato. Saranno anche un’occasione per mettere alla prova la solidità difensiva su cui Sarri sta insistendo. Un’assenza importante nella trasferta turca sarà quella di Gustav Isaksen, che resterà a Roma. Il giocatore danese è attualmente in isolamento a casa dopo aver contratto la mononucleosi, una condizione che lo terrà ai box per un periodo non ancora definito ma che ne compromette la partecipazione a questa fase cruciale della preparazione. La sua indisponibilità costringerà Sarri a cercare soluzioni alternative per il reparto offensivo, almeno per i prossimi impegni.