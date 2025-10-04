Lazio Torino, show di Cancellieri: doppietta e record personale all’Olimpico

L’attaccante firma due gol in Lazio Torino e diventa il più giovane della storia laziale a realizzare una doppietta in Serie A

Il match tra Lazio e Torino allo Stadio Olimpico di Roma ha regalato emozioni e colpi di scena. Nel secondo tempo la sfida è terminata sul 3-3 grazie alle reti di Adams e Coco per i granata, che ha risposto con freddezza alla doppietta di Matteo Cancellieri, numero 22 biancoceleste, autore di una prestazione da incorniciare. Nel finale ha pareggiato la gara il gol di Cataldi su rigore.

Il record di Cancellieri: il più giovane con una doppietta in Serie A con la Lazio

Al di là del risultato finale, la serata resterà memorabile per Cancellieri. Secondo i dati riportati da Opta, con la doppietta realizzata contro il Torino è diventato il più giovane calciatore della Lazio a segnare due gol in una singola partita di Serie A. Un primato che apparteneva fino a oggi a Sergej Milinković-Savić, ex centrocampista serbo che per anni è stato il simbolo della squadra capitolina.

Questo traguardo certifica la crescita del giovane attaccante, arrivato alla Lazio con grandi aspettative e ora finalmente protagonista in una gara di alto livello.