Lazio, test decisivo per Matías Vecino: il rientro contro il Verona è in bilico

Lazio, ci sarà un test decisivo per Matías Vecino: il rientro contro l’Hellas Verona è ancora in bilico. Tutti i dettagli

Giornata chiave a Formello per Matías Vecino, centrocampista uruguaiano classe 1991, elemento di equilibrio e qualità nello scacchiere biancoceleste. L’ex Inter, fermo da alcune settimane per un problema muscolare, proverà oggi a svolgere l’intera seduta pomeridiana con il resto della squadra. Un vero e proprio test per capire se Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, potrà convocarlo per la sfida di sabato sera allo Stadio Olimpico contro il Verona.

Nella giornata di ieri, come riportato da Corriere dello Sport, Vecino non ha partecipato né alla sessione mattutina né a quella pomeridiana. Una scelta dettata soprattutto dalla prudenza dello staff medico, intenzionato a non forzare i tempi per evitare il rischio di ricadute. Il ricordo dell’infortunio della passata stagione — quando un rientro anticipato lo costrinse a un lungo stop — resta ancora vivo e rappresenta un monito importante.

Dal punto di vista clinico, però, le sensazioni sono incoraggianti: l’affaticamento muscolare sembra ormai riassorbito. La decisione definitiva dipenderà dalle risposte che il giocatore fornirà sul campo. Se il test odierno darà esito positivo, aumenteranno le possibilità di vederlo tra i convocati per la sfida contro il Verona.

La gestione del recupero sarà comunque graduale, con valutazioni quotidiane e controlli mirati. La priorità è inserire Vecino senza forzature, consapevoli della sua importanza per la squadra. La Lazio non può permettersi di perderlo di nuovo per diverse settimane: la sua esperienza e la sua capacità di lettura del gioco sono risorse fondamentali, soprattutto in un momento in cui Fisayo Dele-Bashiru, giovane mezzala nigeriana arrivata in estate, non è ancora perfettamente inserito nei meccanismi di Sarri.

Per il tecnico toscano, Vecino rappresenta una “carta sicura” capace di garantire equilibrio tra fase difensiva e costruzione del gioco. La speranza dello staff è quella di averlo a disposizione il prima possibile, consapevoli che la sua presenza può incidere in maniera significativa nel prosieguo della stagione.

In attesa dell’esito del test di oggi, tifosi e società guardano con fiducia: il recupero di Vecino potrebbe rivelarsi una spinta determinante per affrontare al meglio un periodo fitto di impegni in campionato e coppe.