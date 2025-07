Lazio, tutto pronto per il test con l’Avellino: tifosi in attesa di scoprire la nuova squadra

Lazio, ci siamo! E’ tutto pronto per il test amichevole contro l’Avellino: tifosi biancocelesti in attesa di scoprire la nuova squadra

La Lazio conclude la prima fase della preparazione estiva con un’amichevole di spessore contro l’Avellino, in programma questa sera allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone (calcio d’inizio alle 20:30), valida per la terza edizione del Memorial Sandro Criscitiello. Dopo le sessioni di allenamento a porte chiuse svolte nel centro sportivo di Formello, i tifosi biancocelesti avranno finalmente l’occasione di seguire dal vivo la squadra, con diretta prevista su Sportitalia e sulle piattaforme ufficiali del club.

Il tecnico Maurizio Sarri, allenatore esperto noto per il suo gioco posizionale e le marcature a zona, ha sottolineato l’importanza di avvicinare il pubblico durante la preparazione: “L’ideale sarebbe aprire ogni 3-4 giorni alla nostra gente”, ha dichiarato. Il match di oggi rappresenta una tappa significativa per valutare i progressi tattici del gruppo e fare il punto sull’alternativo ritiro a Formello, che ha preso il posto di Auronzo di Cadore dopo 17 anni di consuetudine.

Situazione infortunati e scelte tecniche

Sul fronte della rosa, permangono alcune indisponibilità. L’attaccante danese Gustav Isaksen è ancora ai box a causa della mononucleosi, mentre l’ivoriano Dia resta out per un trauma alla caviglia. Buone notizie arrivano però dal recupero di Christos Mandas (portiere classe 2001), Patric (difensore versatile ex Barcellona), Luca Pellegrini (terzino sinistro ex Juventus) e Mattia Zaccagni (esterno offensivo, protagonista lo scorso campionato).

Focus sul centrocampo

Con il francese Gigot fermo per lombalgia e Provstgaard impegnato in lavoro differenziato, Sarri potrebbe affidare le chiavi del centrocampo a Nicolò Rovella, regista ex Juventus, testato in allenamento al fianco di Guendouzi e Dele-Bashiru. La sperimentazione tattica del centrocampo sarà uno degli aspetti più osservati dai tifosi e dagli addetti ai lavori.

Lazio-Avellino oggi in campo: formazione, orario e dove vederla

La partita sarà un momento centrale per capire lo stato di forma della Lazio in vista della nuova stagione. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati biancocelesti e per chi vuole osservare le prime mosse tattiche di Sarri.