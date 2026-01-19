Lazio, il tesoretto di gennaio e le richieste di Sarri: il punto sui biancocelesti

Lazio tra risorse economiche e scelte decisive: il mercato può indirizzare la stagione dei capitolini?

La Lazio si avvicina al mercato di gennaio con una disponibilità economica tutt’altro che marginale. Un tesoretto costruito attraverso cessioni pesanti e operazioni mirate, che potrebbe diventare decisivo per il presente e per il futuro del club biancoceleste. Sullo sfondo resta però il malcontento di Maurizio Sarri», allenatore esperto e metodico, che attende rinforzi realmente funzionali al suo progetto tattico.

La società ha già investito cifre importanti: gli arrivi di Kenneth Taylor, centrocampista di qualità e visione di gioco, e Rakov, profilo offensivo di prospettiva, hanno comportato una spesa complessiva vicina ai 30 milioni di euro. Operazioni che guardano anche al futuro, ma che non hanno ancora spento le perplessità del tecnico toscano, alla ricerca di innesti pronti e immediatamente incisivi.

Le risorse, però, non mancano. Le cessioni eccellenti hanno garantito un flusso economico consistente: da Valentín Castellanos, centravanti ceduto all’estero, a Matteo Guendouzi, passando per l’uscita di Loum Tchaouna, il club ha incassato complessivamente tra i 70 e i 75 milioni di euro. Una cifra che consente margini di manovra importanti, soprattutto in una sessione di mercato spesso decisiva per correggere i difetti emersi nella prima parte di stagione.

A questi introiti si aggiungono potenziali plusvalenze. Emblematico il caso di Christos Mandas, secondo portiere biancoceleste: acquistato per circa un milione di euro, oggi viene valutato intorno ai 15 milioni, rappresentando una possibile leva finanziaria da sfruttare per sbloccare nuove operazioni in entrata.

Nel frattempo, il campo chiama risposte immediate. Questa sera, alle 20:45 contro il Como, la Lazio è attesa da una gara significativa per classifica e morale. Restare agganciati alla zona europea è fondamentale, perché un’eventuale esclusione dalle coppe rischierebbe di pesare non solo sul presente, ma soprattutto sulla programmazione futura.

Il messaggio è chiaro: il tesoretto c’è, ora serve trasformarlo in rinforzi mirati. Senza interventi rapidi e funzionali alle idee di Sarri, il rischio è quello di compromettere una stagione che, con le giuste scelte di mercato, può ancora prendere la direzione desiderata.

