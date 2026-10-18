La Lazio, Taylor e l’eredità dell’Ajax: i segreti dell’olandese che sta facendo la differenza

Lazio, Kenneth Taylor si sta affermando come uno dei protagonisti del centrocampo biancoceleste. L’ex Ajax ha conquistato Gattuso grazie alla sua intelligenza tattica e alla capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco.

Tra i protagonisti della straordinaria partenza della Lazio in campionato c’è anche Kenneth Taylor, centrocampista olandese che sta dimostrando di possedere tutte le caratteristiche necessarie per diventare un punto di riferimento della formazione allenata da Gennaro Gattuso. L’ex Ajax si è inserito negli equilibri biancocelesti mettendo a disposizione della squadra qualità tecniche, dinamismo e soprattutto una notevole capacità di interpretare le diverse situazioni di gioco. Il suo contributo non si limita alla gestione del pallone, ma riguarda anche i movimenti senza possesso, l’occupazione degli spazi e il sostegno alla fase offensiva. Qualità che stanno facendo la differenza in una Lazio capace di conquistare 16 punti nelle prime sei giornate, stabilendo il miglior avvio di campionato della propria storia.

Lazio, Taylor ha conquistato Gattuso: una mezzala preziosa nel 4-3-3

Nel sistema tattico adottato da Gattuso, il ruolo delle mezzali assume un’importanza fondamentale. Non basta garantire qualità nella circolazione del pallone: servono giocatori capaci di accompagnare l’azione, sostenere gli attaccanti e partecipare attivamente alla fase di recupero.

Taylor risponde perfettamente a queste esigenze grazie a un repertorio tecnico particolarmente completo. Il centrocampista olandese sa rendersi disponibile per ricevere il pallone nelle zone arretrate, ma possiede anche la capacità di inserirsi negli spazi lasciati liberi dalle difese avversarie.

Questa versatilità permette alla Lazio di sviluppare la manovra attraverso soluzioni differenti, evitando di affidarsi esclusivamente alle iniziative dei giocatori offensivi. Un altro aspetto significativo riguarda la rapidità delle sue decisioni. Taylor tende a privilegiare giocate funzionali allo sviluppo dell’azione, cercando di dare continuità al possesso senza rallentare inutilmente il ritmo.

Per Gattuso, poter contare su un centrocampista con queste caratteristiche significa avere maggiore libertà nella gestione delle situazioni tattiche durante la partita.

Kenneth Taylor e la formazione all’Ajax: le qualità sviluppate in Olanda

Il percorso calcistico di Kenneth Taylor ha avuto un ruolo determinante nella costruzione della sua identità tecnica. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax, il centrocampista ha avuto modo di sviluppare le proprie qualità all’interno di un ambiente storicamente attento alla formazione tattica e alla valorizzazione dei giovani.

La scuola olandese attribuisce particolare importanza alla capacità dei calciatori di riconoscere gli spazi, muoversi in relazione ai compagni e prendere decisioni rapidamente. Sono caratteristiche che emergono anche nel modo di giocare di Taylor, soprattutto quando viene chiamato a gestire il pallone sotto pressione.

L’ex Ajax dimostra infatti una buona predisposizione a trovare soluzioni anche in situazioni complicate, sfruttando il posizionamento del corpo e la lettura anticipata dei movimenti avversari. La sua esperienza nel calcio olandese gli ha inoltre permesso di acquisire familiarità con un’impostazione offensiva, nella quale i centrocampisti sono chiamati a partecipare attivamente alla costruzione delle occasioni. Alla Lazio, queste competenze stanno trovando applicazione in un contesto tattico differente, ma altrettanto esigente.

Ultimissime Lazio LIVE: Lotito cerca nuovi sponsor, la conferenza stampa di Gattuso

Lazio, Taylor dà equilibrio al centrocampo: l’intesa con Belahyane e Frattesi

Uno degli aspetti più interessanti del centrocampo biancoceleste riguarda la complementarità tra i suoi interpreti. Reda Belahyane si distingue soprattutto per il lavoro di interdizione e per la capacità di recuperare palloni, mentre Davide Frattesi offre una spiccata propensione agli inserimenti offensivi.

In questo contesto, Taylor rappresenta un elemento capace di garantire continuità tra le diverse fasi della manovra. L’olandese può contribuire all’impostazione dell’azione e, pochi istanti dopo, accompagnare lo sviluppo offensivo per offrire un’ulteriore soluzione di passaggio.

La sua presenza consente alla Lazio di distribuire meglio i compiti in mezzo al campo, evitando che la costruzione del gioco ricada sempre sugli stessi elementi. Anche in fase difensiva il suo contributo risulta importante. Taylor partecipa al pressing e cerca di ostacolare le linee di passaggio avversarie, aiutando la squadra a recuperare rapidamente il possesso.

È proprio questa disponibilità a svolgere mansioni differenti a renderlo particolarmente utile per l’allenatore.

Kenneth Taylor può diventare uno dei leader del progetto Gattuso

La crescita di Kenneth Taylor rappresenta una delle indicazioni più incoraggianti di questo inizio di stagione.

Il centrocampista olandese sta dimostrando di poter offrire un contributo significativo anche al di là delle statistiche individuali, incidendo sull’organizzazione complessiva della squadra. Per una Lazio che punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, la presenza di giocatori capaci di garantire continuità e affidabilità sarà fondamentale nel corso dei prossimi mesi.

Le difficoltà aumenteranno con il susseguirsi degli impegni e gli avversari cercheranno inevitabilmente di individuare le contromisure più efficaci al gioco biancoceleste.

In questo scenario, la capacità di Taylor di adattarsi alle diverse esigenze tattiche potrebbe diventare ancora più preziosa. Gattuso ha trovato nell’ex Ajax un centrocampista in grado di interpretare il proprio ruolo con personalità, senza rinunciare al lavoro collettivo.

Il prossimo obiettivo sarà confermare queste qualità anche negli scontri diretti, a cominciare dalla delicata trasferta contro la Juventus. Per Taylor sarà un’altra occasione per dimostrare quanto possa essere importante nel presente e nel futuro della Lazio. E per i biancocelesti, la possibilità di affidarsi a un giocatore che sta diventando sempre più centrale nella costruzione della propria identità.