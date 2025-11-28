Lazio, Tavares abbandonerà i biancocelesti? La situazione non lascia dubbi in casa capitolina

Lazio, Nuno Tavares verso l’addio: il club fissa il prezzo e valuta l’offerta dei club arabi

In casa Lazio si apre un nuovo capitolo di mercato che potrebbe portare alla separazione da Nuno Tavares già nella prossima sessione. L’esterno portoghese, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a imporsi nelle rotazioni di Maurizio Sarri e il suo futuro sembra ormai indirizzato lontano da Roma. Tra infortuni, errori nelle partite chiave e difficoltà nell’adattarsi alle richieste tattiche del tecnico biancoceleste, la sua esperienza alla Lazio rischia di concludersi molto prima del previsto.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio avrebbe fissato il prezzo per la cessione del terzino a circa 15 milioni di euro. Una cifra che, almeno sulla carta, non appare proibitiva per i club interessati, ma sulla quale il club biancoceleste deve fare i conti con un dettaglio non irrilevante: il 40% dell’eventuale futura rivendita finirà all’Arsenal, proprietario del cartellino prima del suo arrivo a Roma. Un fattore che inevitabilmente riduce l’effettivo guadagno per la società di Lotito, ma che non cambia la volontà di trovare una soluzione definitiva.

La Lazio, infatti, sembra intenzionata a non trattenere il giocatore oltre gennaio, anche alla luce della sua quasi totale esclusione dalle gerarchie di Sarri. Tavares, dal canto suo, avrebbe già aperto alla possibilità di cambiare aria, consapevole che i minuti in campo continuano a scarseggiare e che la fiducia dell’allenatore, almeno per ora, non può considerarsi recuperata.

Le sirene più concrete arrivano dal mercato arabo: diversi club del Medio Oriente si sarebbero già mossi per avviare i primi contatti con l’entourage del giocatore. L’ingaggio elevato e la prospettiva di un ruolo da titolare, uniti alla disponibilità economica delle società interessate, rendono questa pista particolarmente calda. La Lazio osserva con attenzione, pronta a chiudere l’operazione qualora dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua.

Per la Lazio, la cessione di Tavares rappresenterebbe anche l’occasione per liberare spazio salariale e programmare eventuali rinforzi in un mercato in cui Sarri ha spesso richiesto profili funzionali alle sue idee di gioco. La sensazione è che un futuro a Roma per il portoghese sia ormai difficile da immaginare.

Le prossime settimane saranno decisive: la Lazio attende la proposta giusta, mentre Nuno Tavares sembra già pronto a scrivere l’ultimo capitolo della sua breve avventura biancoceleste.

