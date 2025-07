Lazio, Sarri può definitivamente sorridere! Questi giocatori saranno il cardine dei biancocelesti - Lazio News 24

Condividi via email

Lazio: Tavares e Dele-Bashiru sotto la lente di Sarri. Prime indicazioni incoraggianti dal ritiro. La situazione attuale

La nuova Lazio targata Maurizio Sarri ha iniziato il suo percorso stagionale con un test amichevole che ha fornito già alcune risposte importanti. Tra i giocatori maggiormente attenzionati dall’allenatore toscano, due nomi spiccano su tutti: Fisayo Dele-Bashiru e Nuno Tavares. Entrambi volti nuovi in casa Lazio, entrambi carichi di aspettative, e al primo appuntamento stagionale hanno lasciato sensazioni positive.

Sarri, sempre molto esigente soprattutto dal punto di vista tattico, ha analizzato con attenzione le prestazioni dei due nuovi innesti. Il terzino portoghese Tavares ha confermato le sue qualità in fase offensiva, spingendo con continuità sulla corsia e dialogando spesso con Pedro. Ma ciò che ha colpito l’ambiente Lazio e soprattutto Sarri è stata la sua nuova attenzione alla fase difensiva: meno frenesia, più disciplina. Segno evidente che il lavoro del tecnico sta già incidendo. Tavares sembra essersi calato nel sistema Lazio con grande impegno, seguendo con precisione le indicazioni dello staff tecnico.

Ancora più interessante la prova di Dele-Bashiru, centrocampista classe 2001, che Sarri sta cercando di modellare secondo le esigenze del suo consolidato 4-3-3. Il giovane nigeriano ha mostrato personalità e intelligenza tattica, interpretando il ruolo di mezz’ala con spirito di sacrificio e dinamismo. Nella Lazio di Sarri, dove ogni dettaglio è fondamentale, Dele-Bashiru ha dato segnali forti: transizioni rapide, inserimenti puntuali e pressing alto, senza mai perdere equilibrio. Il suo lavoro accanto a Cataldi ha dato ordine al centrocampo, e in un’occasione è andato anche vicino al gol.

L’adattamento del nigeriano appare in linea con quanto dichiarato dallo stesso giocatore durante il ritiro con la Nigeria: «Sono una mezz’ala a cui piace giocare con un mediano dietro». Sarri ha ascoltato e lo sta plasmando proprio in quel ruolo, a beneficio della Lazio. Il tecnico biancoceleste, come di consueto, ha curato ogni dettaglio durante l’allenamento, mostrando particolare attenzione alla crescita individuale dei nuovi arrivati.

Nel frattempo, la Lazio continua a lavorare ad Auronzo di Cadore, e nella giornata di oggi è previsto il rientro in gruppo di Zaccagni e Patric, due pedine importanti che torneranno presto a disposizione di Sarri per intensificare la preparazione estiva.